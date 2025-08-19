Festival du Film Historique Montée Du Puech Salon-de-Provence

Festival du Film Historique Montée Du Puech Salon-de-Provence mardi 19 août 2025.

Festival du Film Historique

Du 19/08 au 27/08/2025 tous les jours. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-19

C’est devenu l’un des rendez-vous à ne pas manquer de l’été salonais le Festival du Film historique en plein air est l’occasion de plonger dans l’Histoire, au cœur d’un monument… historique !

Pour la 5ème édition, l’association Ciné Salon 13 célèbre avec vous de grands moments de cinéma qui feront la part belle à l’émotion, au spectacle et à l’histoire, avec des avant-premières, de grands films du 7ème Art, une exposition sur l’invention du cinéma et un clin d’œil à ses inventeurs, avec la diffusion des premiers films des frères Lumière avant chaque projection.

Du 19 au 27 août



Château de l’Empéri



C’est devenu l’un des rendez-vous à ne pas manquer de l’été salonais le Festival du Film historique en plein air est l’occasion de plonger dans l’Histoire, au cœur d’un monument… historique ! Pour la 5ème édition, l’association Ciné Salon 13 célèbre avec vous les 120 ans du cinématographe avec de grands moments de cinéma qui feront la part belle à l’émotion, au spectacle et à l’histoire, avec des avant-premières, de grands films du 7ème Art, une exposition sur l’invention du cinéma et un clin d’œil à ses inventeurs, avec la diffusion des premiers films des frères Lumière avant chaque projection.



Programmation



Le 19 août à 21h15 avant-première La Bonne étoile En présence du réalisateur Pascal Elbé



Un film de Pascal Elbé Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy, Pascal Elbé, Zabou Breitman



France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier ait jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre.



Tous publics ​Sortie nationale le 12 novembre 2025



Le 21 août à 21h15 avant-première La Condition



Un film de Jérôme Bonnell Avec Swann Arlaud, Galatea Bellugi, Louise Chevillotte, Emmanuelle Devos…



C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits.



​​Sortie nationale le 3 décembre 2025



Le 25 août à 21h15 avant-première Moi qui t’aimais



Un film de Diane Kurys Avec Marina Foïs, Roschdy Zem, Thierry de Peretti



​Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.



​Sortie nationale le 1er octobre 2025



Le 26 août à 21h15 avant-première La Femme la plus riche du monde



Un film de Thierry Klifa Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Raphaël Personnaz



​La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis.



​​Sortie nationale le 29 octobre 2025



Projections gratuites



Le 23 août à 20h45 projection gratuite de Lawrence d’Arabie



Un film de David Lean Avec Peter O’Tool, Alec Guinness, Omar Sharif



​En 1916, le jeune officier britannique T. E. Lawrence est chargé d’enquêter sur les révoltes arabes contre l’occupant turc. Celui qu’on appellera plus tard Lawrence d’Arabie se range alors du côté des insurgés et, dans les dunes éternelles du désert, organise une guérilla. Personnage brillant mais controversé, il va mener les batailles aux côtés de ses alliés et changer la face d’un empire.



Le 27 août à 21h15 ciné-concert gratuit La Croisière du Navigator



Un film de Buster Keaton et Donald Crisp Avec Buster Keaton, Kathryn McGuire, Frederick Vroom



​Un riche héritier insouciant se retrouve accidentellement emporté sur un paquebot à la dérive. Le bateau est désert à l’exception d’une autre passagère la jeune femme qui a refusé sa demande en mariage ! Commence alors une grande traversée qui leur apprendra à mieux se connaître. Musique originale jouée en live par le groupe K-PLAN.







Les autres rendez-vous



Comme chaque année, le Festival proposera de nombreux rendez-vous gratuits dans la salle des Gardes du Château de l’Empéri.



Du 19 au 27 août de 10h à 12h et de 14h à 17h exposition 130 ans de cinématographe , un parcours thématique sur la formidable histoire du 7e Art



20 août à 19h30 Conférence Nozière, Landru et les autres les faits divers à l’épreuve de l’Histoire, animée parCédric Audibert et Loïc Bost suivie d’un apéritif

23 août de 14h30 à 19h30: le Salon du livre et de la BD historiques en partenariat avec La Portée des Mots. Au programme rencontres et dédicaces, avec cette année un nouveau rendez-vous autour des livres pour la jeunesse en partenariat avec la Médiathèque ainsi qu’un atelier manga avec l’illustratriceRomane Caille de 15h à 18h30



24 août à 11h Rencontre avec Maurice Gourian, Le polar marseillais face à l’histoire . Animée par Flore Brongniart, directrice du patrimoine culturel et de la médiathèque de Salon-de-Provence. Suivi d’un petit-déjeuner.

24 août à 18h Projection du documentaire Varian Fry, Visas pour la Liberté de Matthieu Verdeil (52 minutes). .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Festival du Film historique en plein air has become one of the not-to-be-missed events of the summer in Salon: a chance to immerse yourself in history, in the heart of a historic monument!

German :

Das Festival des historischen Films unter freiem Himmel ist zu einem der wichtigsten Termine des Sommers in Salon geworden: Es bietet die Gelegenheit, in die Geschichte einzutauchen, und zwar im Herzen eines historischen Monuments!

Italiano :

È diventato uno degli eventi imperdibili dell’estate salonese: il Festival du Film Historique en Plein Air è un’occasione per immergersi nella storia, nel cuore di un monumento storico!

Espanol :

Se ha convertido en una de las citas ineludibles del verano en Salon: el Festival du Film Historique en Plein Air es una oportunidad para sumergirse en la historia, ¡en el corazón de un monumento histórico!

L’événement Festival du Film Historique Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence