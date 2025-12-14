Festival du film italien Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Festival du film italien

Du 07/01 au 27/01 tous les jours. Place François Mittérand Cinéma Le Galet Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-07

L’Italie fait son cinéma à Saint-Martin-de-Crau !

Pour cette 10e édition le festival va proposer, du 7 au 27 janvier, six films de grande qualité au cinéma Le Galet du Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau. En parallèle, la Médiathèque accompagnera cette programmation de plusieurs animations tout au long du mois. Au programme, notamment Pompei sotto le nuvole , Follemente , Prima la vita . .

Place François Mittérand Cinéma Le Galet Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

Italian cinema at Saint-Martin-de-Crau!

L’événement Festival du film italien Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-12-11 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)