Festival du film italien Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

L’Italie fait son cinéma à Saint-Martin-de-Crau !
Pour cette 10e édition le festival va proposer, du 7 au 27 janvier, six films de grande qualité au cinéma Le Galet du Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau. En parallèle, la Médiathèque accompagnera cette programmation de plusieurs animations tout au long du mois. Au programme, notamment Pompei sotto le nuvole , Follemente , Prima la vita . .
Place François Mittérand Cinéma Le Galet Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
