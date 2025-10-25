Festival du Film Italien Soirée Italienne Centre Culturel Puttelange-aux-Lacs
Festival du Film Italien Soirée Italienne Centre Culturel Puttelange-aux-Lacs samedi 25 octobre 2025.
Festival du Film Italien Soirée Italienne
Centre Culturel 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 15:30:00
fin : 2025-10-25 23:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Voyagez en Italie sans quitter Puttelange-aux-Lacs !
Le Festival du Film Italien de Villerupt fait escale à Puttelange-aux-Lacs pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du cinéma, de la gastronomie et de la dolce vita !
Programme de la soirée
– 18h 1er film découvrez un bijou du cinéma transalpin.
– 20h repas italien convivial et gourmand.
– 15h30 et 22h 2ème film pour finir la soirée sur une note pleine d’émotion.
Menu de la soirée
Un vrai voyage culinaire au coeur de l’Italie.
– Entrée assiette de charcuterie et fromages italiens.
– Plat pâtes à la bolognaise savoureuses.
– Dessert tiramisu.
Tarifs
– 6€ le film.
– 25€ le pack complet (2 films + repas).
Réservation
– Chez Angèle à Puttelange.
– En ligne via https://www.helloasso.com/associations/foyer-des-lacs/evenements/decentralisation-festival-villerupt-puttelange-aux-lacs-1
Une soirée à ne pas manquer pour les amoureux du cinéma et de la bonne cuisine italienne !
Ambiance chaleureuse, bons films, bons plats et bonne humeur garantie.Tout public
25 .
Centre Culturel 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com
English :
Travel to Italy without leaving Puttelange-aux-Lacs!
The Villerupt Italian Film Festival stops off at Puttelange-aux-Lacs for an exceptional evening of cinema, gastronomy and la dolce vita!
Evening program:
– 6pm: 1st film discover a jewel of transalpine cinema.
– 8pm: gourmet Italian dinner.
– 3.30pm and 10pm: 2nd film end the evening on an emotional note.
Menu for the evening
A culinary journey to the heart of Italy.
– Starter: Italian charcuterie and cheese platter.
– Main course: savory pasta Bolognese.
– Dessert: tiramisu.
Price
– 6? per film.
– 25? complete package (2 films + meal).
Reservations
– Chez Angèle in Puttelange.
– Online via https://www.helloasso.com/associations/foyer-des-lacs/evenements/decentralisation-festival-villerupt-puttelange-aux-lacs-1
A not-to-be-missed evening for lovers of cinema and good Italian food!
A warm atmosphere, good films, good food and guaranteed fun.
German :
Reisen Sie nach Italien, ohne Puttelange-aux-Lacs zu verlassen!
Das Festival des italienischen Films von Villerupt macht in Puttelange-aux-Lacs Halt für einen außergewöhnlichen Abend im Zeichen des Kinos, der Gastronomie und der Dolce Vita!
Programm des Abends
– 18 Uhr: 1. Film entdecken Sie ein Juwel des transalpinen Kinos.
– 20 Uhr: Geselliges und leckeres italienisches Essen.
– 15:30 und 22:00 Uhr: 2. Film um den Abend mit einer Note voller Emotionen zu beenden.
Menü des Abends
Eine wahre kulinarische Reise ins Herz Italiens.
– Vorspeise: Teller mit Aufschnitt und italienischen Käsesorten.
– Hauptgang: Schmackhafte Nudeln mit Bolognese.
– Dessert: Tiramisu.
Preisliste:
– 6? pro Film.
– 25? für das komplette Paket (2 Filme + Essen).
Reservierung:
– Chez Angèle in Puttelange.
– Online über https://www.helloasso.com/associations/foyer-des-lacs/evenements/decentralisation-festival-villerupt-puttelange-aux-lacs-1
Ein Abend für Liebhaber von Filmen und guter italienischer Küche, den Sie nicht verpassen sollten!
Gemütliche Atmosphäre, gute Filme, gutes Essen und gute Laune garantiert.
Italiano :
Viaggiate in Italia senza lasciare Puttelange-aux-Lacs!
Il Festival del Cinema Italiano di Villerupt fa tappa a Puttelange-aux-Lacs per una serata eccezionale di cinema, gastronomia e dolce vita!
Programma della serata:
– ore 18.00: 1° film scoprite un gioiello del cinema transalpino.
– ore 20.00: cena italiana conviviale e gourmet.
– ore 15.30 e 22.00: 2° film per concludere la serata in bellezza.
Menu della serata
Un viaggio culinario nel cuore dell’Italia.
– Antipasto: piatto di salumi e formaggi italiani.
– Piatto principale: gustosa pasta alla bolognese.
– Dessert: tiramisù.
Prezzo
– 6? per film.
– 25 per il pacchetto completo (2 film + pasto).
Prenotazioni
– Chez Angèle a Puttelange.
– Online su https://www.helloasso.com/associations/foyer-des-lacs/evenements/decentralisation-festival-villerupt-puttelange-aux-lacs-1
Una serata da non perdere per gli amanti del cinema e della buona cucina italiana!
Un’atmosfera calorosa, buoni film, buon cibo e divertimento assicurato.
Espanol :
¡Viaje a Italia sin salir de Puttelange-aux-Lacs!
El Festival de Cine Italiano de Villerupt hace escala en Puttelange-aux-Lacs para disfrutar de una excepcional velada de cine, gastronomía y la dolce vita
Programa de la velada:
– 18:00 h: 1ª película descubra una joya del cine transalpino.
– 20:00 h: cena gastronómica italiana.
– 15:30 y 22:00: 2ª película, para terminar la velada con una nota emotiva.
Menú de la velada
Un viaje culinario al corazón de Italia.
– Entrante: plato de embutidos y quesos italianos.
– Plato principal: sabrosa pasta a la boloñesa.
– Postre: tiramisú.
Precio
– 6? por película.
– 25 por el pack completo (2 películas + comida).
Reservas
– Chez Angèle en Puttelange.
– En línea en https://www.helloasso.com/associations/foyer-des-lacs/evenements/decentralisation-festival-villerupt-puttelange-aux-lacs-1
Una velada ineludible para los amantes del cine y de la buena comida italiana
Un ambiente cálido, buenas películas, buena comida y buen humor garantizado.
L’événement Festival du Film Italien Soirée Italienne Puttelange-aux-Lacs a été mis à jour le 2025-10-14 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES