Festival du film japonais de Toulouse 2026, Le Cratère, Toulouse

Festival du film japonais de Toulouse 2026 28 avril – 2 mai Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/festival-du-film-japonais-de-toulouse-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Du 28 avril au 2 mai 2026, le Festival du film japonais de Toulouse 2026, organisé en partenariat avec l’association Toulouse Japon, propose une traversée du cinéma japonais, entre mémoire, mode…