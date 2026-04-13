Festival du film japonais de Toulouse 2026, Le Cratère, Toulouse
Festival du film japonais de Toulouse 2026, Le Cratère, Toulouse mardi 28 avril 2026.
Festival du film japonais de Toulouse 2026 28 avril – 2 mai Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:59+02:00
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/festival-du-film-japonais-de-toulouse-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Du 28 avril au 2 mai 2026, le Festival du film japonais de Toulouse 2026, organisé en partenariat avec l’association Toulouse Japon, propose une traversée du cinéma japonais, entre mémoire, mode…
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