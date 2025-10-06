Festival du film judiciaire à Marseille Marseille 1er Arrondissement

Du lundi 6 au jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h30. Cinémas Artplexe, Le Chambord, Les Trois Palmes, Pathé Madeleine, La Joliette , Bonneveine, Cinéma L’Alhambra Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Lundi 2025-10-06 19:30:00

fin : 2025-10-09

2025-10-06

Découvrez le Festival du film judiciaire pour sa 2e édition à Marseille

Le Festival du film judiciaire de Marseille, organisé en collaboration avec le tribunal judiciaire de Marseille, le barreau de Marseille, le Conseil départemental de l’accès au droit des Bouches-du-Rhône, l’Union des cinémas du Sud de la France et la Ville de Marseille, est de retour pour sa deuxième édition.



Après le succès de la première édition, le festival du film judiciaire revient du lundi 6 au jeudi 9 octobre 2025, avec une programmation toujours plus intéressante et percutante.



8 films, 8 cinémas, 8 débats, 8 euros

Porté par la passion du cinéma et l’exigence citoyenne, cet évènement unique explore les grands enjeux de société à travers le regard des réalisateurs, confronté à l’expérience des acteurs du monde judiciaire.



Un festival pour toutes et tous cinéphiles, curieux, étudiants, professionnels du droit, venez découvrir une justice à taille humaine, mis en scène avec émotion, rigueur et vérité.



Rendez-vous dans les cinémas marseillais partenaires et lieux culturels engagés pour faire de la culture juridique une expérience vivante et collective !



Au programme



À partir de 19h30, des projections de films forts et engagés, suivies de débats animés avec des magistrats et des avocats selon le programme suivant



► Juré n°2 de Clint EASTWOOD



Alors qu’un homme se retrouve juré d’un procès pour meurtre, il découvre qu’il est à l’origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral, entre se protéger ou se livrer.



Lundi 6 octobre 19h30 Cinéma La Joliette



► Le traître de Marco BELLOCHIO



Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de compte s’enchaînent et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres.



Lundi 6 octobre 19h30 Cinéma Artplexe



► Borgo de Stéphane DEMOUSTIER



Melissa, 32 ans, surveillante pénitentiaire expérimentée, s’installe en Corse avec ses deux jeunes enfants et son mari. L’occasion d’un nouveau départ. L’intégration de Melissa est facilitée par Saveriu, un jeune détenu qui semble influent et la place sous sa protection. Mais une fois libéré, Saveriu reprend contact avec Melissa. Il a un service à lui demander. Une mécanique pernicieuse se met en marche.



Mardi 7 octobre 19h30 Cinéma L’Alhambra



► Polisse de Maïwenn



À Paris, Melissa, une photographe, vient effectuer un reportage sur la Brigade de protection des mineurs, la BPM. Incestes et pédophilie, maltraitance, enlèvement, prostitution adolescente, misère ordinaire, mariage forcé. En contrepoint à ces tragédies quotidiennes s’enchaînent aussi des évènements personnels pour des flics sous tension, entre fous rires et coups de gueule. Fred et Melissa tombent amoureux ; Nadine divorce et puis regrette ; l’anorexie et la solitude d’Iris s’aggravent.



Mardi 7 octobre 19h30 Cinéma Les 3 Palmes



► Saint Omer d’Alice DIOP



Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de 15 mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Cependant, au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.



Mardi 7 octobre 19h30 Cinéma Bonneveine



► Placés de Nessim CHIKHAOUI



Se destinant à intégrer Sciences Po, Elias se présente aux épreuves du concours d’entrée. Ayant oublié sa carte d’identité, il ne peut les passer. Recherchant un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social par le biais d’un de ses amis. De là, commence une expérience de vie confrontée au monde de l’aide sociale à l’enfance. Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience va changer sa vie.



Mercredi 8 octobre 19h30 Cinéma Pathé Madeleine



►Garde à vue de Claude MILLER



Le soir de la Saint-Sylvestre, maître Martinaud est convoqué au commissariat pour une affaire de viol et de meurtre de deux petites filles. D’abord considéré comme témoin, Martinaud devient très vite suspect aux yeux de l’inspecteur Gallien. En effet, il n’a aucun alibi pour ces deux crimes. De plus, Chantal, sa femme, ne l’ayant jamais aimé, décide de l’accabler un peu plus.



Mercredi 8 octobre 19h30 Cinéma Le Chambord



► L’hermine de Christian VINCENT Soirée de clôture en présence du réalisateur !



Michel Racine est un président de cour d’assises redouté. Aussi dur avec lui qu’avec les autres, on l’appelle le Président à deux chiffres. Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait partie du jury qui va devoir juger un homme accusé d’homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu’il ait jamais aimée.



Jeudi 9 octobre 19h30 Cinéma Prado .

Cinémas Artplexe, Le Chambord, Les Trois Palmes, Pathé Madeleine, La Joliette , Bonneveine, Cinéma L’Alhambra Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

