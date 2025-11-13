Festival du Film Judiciaire de Laval Au rythme des parloirs Cinéville Laval

Festival du Film Judiciaire de Laval Au rythme des parloirs

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

2025-11-13

Au rythme des parloirs de Pascal Ayala 2025 France 0h52

Au rythme des parloirs nous emmène à la Maison d’Accueil des Familles et des Enfants de Détenus (MAFED) à Laval. Dans ce lieu discret, des bénévoles ouvrent la porte à celles et ceux venus rendre visite à un proche incarcéré. Entre attente, absence et retrouvailles, le film observe les gestes du quotidien, les paroles échangées et les silences partagés. Ici se croisent deux combats celui des familles, confrontées à l’épreuve de la prison et aux contraintes administratives, et celui des bénévoles, qui maintiennent vivant cet espace de solidarité. Plus qu’un simple lieu de passage, la MAFED apparaît comme un refuge fragile, où s’inventent des formes de résistance face à l’isolement et à l’enfermement.

Invités Pascal Ayala, réalisateur, Mauricette Maduel, Chantale de Chalain et Alain Duroy membres de la (MAFED) .

Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne

