Festival du Film Judiciaire de Laval Black Box Diaries Cinéville Laval

Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Tarif : 11.2 – 11.2 – EUR
Début : 2025-11-15 17:45:00
fin : 2025-11-15 20:30:00
2025-11-15
Black box diaries de Shiori Ito 2025 Japon, Grande-Bretagne, Etats-Unis 1h42
Depuis 2015, Shiori Ito défie les archaïsmes de la société japonaise suite à son agression sexuelle par un homme puissant, proche du premier ministre. Seule contre tous et confrontée aux failles du système médiatico-judiciaire, la journaliste mène sa propre enquête, prête à tout pour briser le silence et faire éclater la vérité.
Invité·e·s Lucas NUNES DE CARVALHO, programmateur chez Arthouse (distributeur du film), et Cédric Vincent, magistrat au parquet de Laval .
Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org
English :
Black box diaries by Shiori Ito 2025 Japan, Great Britain, United States 1h42
German :
Black box diaries von Shiori Ito 2025 Japan, Großbritannien, USA 1h42
Italiano :
Black box diaries di Shiori Ito 2025 Giappone, Regno Unito, Stati Uniti 1h42
Espanol :
Diarios de la caja negra de Shiori Ito 2025 Japón, Reino Unido, Estados Unidos 1h42
