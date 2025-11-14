Festival du Film Judiciaire de Laval conférence Cinéville Laval
Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14 19:30:00
2025-11-14
CONFÉRENCE LE THRILLER JUDICIAIRE DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN par Maître Julien Monnier, avocat
Cette conférence propose une exploration du legal thriller depuis ses origines littéraires jusqu’à ses adaptations marquantes au cinéma. À travers des œuvres classiques de Autopsie d’une meurtre à Témoin à charge ou contemporaines du Maître du jeu à La Défense Lincoln nous verrons comment le suspense juridique s’écrit, se réinvente à l’écran et reflète les tensions morales et sociales de son époque. .
