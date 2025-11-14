Festival du Film Judiciaire de Laval conférence Cinéville Laval

Festival du Film Judiciaire de Laval conférence

Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 19:30:00

Date(s) :

2025-11-14

CONFÉRENCE LE THRILLER JUDICIAIRE DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN par Maître Julien Monnier, avocat

Cette conférence propose une exploration du legal thriller depuis ses origines littéraires jusqu’à ses adaptations marquantes au cinéma. À travers des œuvres classiques de Autopsie d’une meurtre à Témoin à charge ou contemporaines du Maître du jeu à La Défense Lincoln nous verrons comment le suspense juridique s’écrit, se réinvente à l’écran et reflète les tensions morales et sociales de son époque. .

Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

English :

CONFERENCE ? LE THRILLER JUDICIAIRE DE L?ÉCRIT À L?ÉCRAN by lawyer Julien Monnier

German :

VORTRAG ZU DIESEM THEMA ? DER JUSTIZTHRILLER VON DER SCHRIFT ZUM BILDSCHIRM von Rechtsanwalt Julien Monnier

Italiano :

CONFERENZA ? LE THRILLER JUDICIAIRE DE L?ÉCRIT À L’ÉCRAN di Maître Julien Monnier, avvocato

Espanol :

CONFERENCIA ? LE THRILLER JUDICIAIRE DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN par Maître Julien Monnier, avocat

