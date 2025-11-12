Festival du Film Judiciaire de Laval Dossier 137 Cinéville Laval
Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Tarif : 5.9 – 5.9 – EUR
Début : 2025-11-12 20:00:00
fin : 2025-11-12 23:00:00
2025-11-12
Pour la soirée d’ouverture en avant-première Dossier 137 de Dominik Mollavec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Jonathan Turnbull
Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.
Invités Nicolas Guerrand, commissaire et Nicolas Thévenin, enseignant en cinéma .
Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org
English :
Opening night preview: Dossier 137 by Dominik Mollavec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Jonathan Turnbull
German :
Für den Eröffnungsabend als Vorpremiere: Dossier 137 von Dominik Mollavec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Jonathan Turnbull
Italiano :
Anteprima della prima serata: Dossier 137 di Dominik Mollavec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Jonathan Turnbull
Espanol :
Preestreno: Dossier 137 de Dominik Mollavec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Jonathan Turnbull
