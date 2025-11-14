Festival du Film Judiciaire de Laval Le dossier Maldoror Cinéville Laval

Festival du Film Judiciaire de Laval Le dossier Maldoror

Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 23:30:00

2025-11-14

Le dossier Maldoror de Fabrice Du Welz 2025 Belgique, France 2h35

Belgique, 1995. La disparition inquiétante de deux jeunes filles bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Paul Chartier, jeune gendarme idéaliste, rejoint l’opération secrète Maldoror dédiée à la surveillance d’un suspect récidiviste. Confronté aux dysfonctionnements du système policier, il se lance seul dans une chasse à l’homme qui le fera sombrer dans l’obsession.

Invité·e·s Maître Philippe STEPNIEWSKI, avocat .

Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

English :

Le dossier Maldoror by Fabrice Du Welz 2025 Belgium, France 2h35

German :

Le dossier Maldoror von Fabrice Du Welz 2025 Belgien, Frankreich 2h35

Italiano :

Il dossier Maldoror di Fabrice Du Welz 2025 Belgio, Francia 2h35

Espanol :

El expediente Maldoror de Fabrice Du Welz 2025 Bélgica, Francia 2h35

