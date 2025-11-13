Festival du Film Judiciaire de Laval Le fil Cinéville Laval

Festival du Film Judiciaire de Laval Le fil

Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 11.2 – 11.2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13 23:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Le Fil de Daniel Auteuil 2024 France 1h55

Depuis qu’il a fait innocenter un meurtrier récidiviste, Maître Jean Monier ne prend plus de dossiers criminels. La rencontre avec Nicolas Milik, père de famille accusé du meurtre de sa femme, le touche et fait vaciller ses certitudes. Convaincu de l’innocence de son client, il est prêt à tout pour lui faire gagner son procès aux assises, retrouvant ainsi le sens de sa vocation.

Invité·e·s Maître Odile Labourel, avocate, Mehdi Kebir, juge d’application des peines au tribunal judiciaire de Laval .

Cinéville 25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

English :

Le Fil by Daniel Auteuil 2024 France 1h55

German :

Le Fil von Daniel Auteuil 2024 Frankreich 1h55

Italiano :

Le Fil di Daniel Auteuil 2024 Francia 1h55

Espanol :

Le Fil de Daniel Auteuil 2024 Francia 1h55

L’événement Festival du Film Judiciaire de Laval Le fil Laval a été mis à jour le 2025-10-16 par LAVAL TOURISME