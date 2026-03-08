Festival du Film Nature Théâtre Montjoie Saint-Gervais-les-Bains

Festival du Film Nature

Théâtre Montjoie Passage Rochefort Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-19

2026-04-16

Plongez au cœur du vivant avec le Festival du film nature ! Au programme une compétition de documentaires, des conférences d’experts, des sorties terrain et des ateliers pour s’émerveiller, partager et protéger la biodiversité.

Théâtre Montjoie Passage Rochefort Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com

English : Nature Film Festival

Immerse yourself in the heart of nature with the Nature Film Festival! On the program: a documentary competition, expert conferences, field trips, and workshops to marvel at, share, and protect biodiversity.

