Festival du film noir et blanc Cinétoile Toucy

Festival du film noir et blanc

Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy Yonne

Début : 2025-11-27 19:30:00

fin : 2025-12-02

2025-11-27

Sortez de la tristesse de novembre, venez nous rejoindre pour le festival du film noir et blanc !

The Artist 1h 40, de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, genre Romance, Drame, Comédie, le samedi 29 novembre à 15:30 et dimanche 30 novembre à 20:30.

L’Étranger 2h 3, de François Ozon, avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, genre Drame, le samedi 29 novembre à 17:30 et le lundi 1 décembre à 19:30.

Deburau 1h 35, de Sacha Guitry, avec Jeanne Fusier-Gir, Lana Marconi, Sacha Guitry, genre Comédie dramatique, le vendredi 28 novembre à 19:30 et lundi 1 décembre à 16:30.

Les Cavaliers des terres sauvages en VOST, 1h 24, de Michael Dweck, Gregory Kershaw, avec Guada Gonza, Tati Gonza, Jony Avalos, genre Documentaire, le jeudi 27 novembre à 19:30, le dimanche 30 novembre à 16:00

La Disparition de Josef Mengele en VOST, tous publics avec avertissement, 2h 16, Quelques scènes particulièrement difficiles sont susceptibles de heurter un public sensible. De Kirill Serebrennikov, avec August Diehl, Maximilian Meyer-Bretschneider, Friederike Becht, genre Biopic, Drame, Historique, le samedi 29 novembre à 20:30, le dimanche 30 novembre à 17:30 et le mardi 2 décembre à 19:30. .

Cinétoile 40 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 04 36 cinetoile1@orange.fr

