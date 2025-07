Festival du film Peplum Soirée Chef d’oeuvre Le Roi des rois (1962) Jardin d’été Arles

Festival du film Peplum Soirée Chef d’oeuvre Le Roi des rois (1962) Jardin d’été Arles samedi 23 août 2025.

Festival du film Peplum Soirée Chef d’oeuvre Le Roi des rois (1962)

Samedi 23 août 2025 à partir de 18h30.

Afin d’obtenir une obscurité idéale, les projections débutent vers 21h15, après les préludes. L’entrée reste possible jusqu’au lancement du film. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 18:30:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Pour clôturer le festival, une soirée chef-d’œuvre autour des figures bibliques apéro-rencontre, ciné-club comparatif et projection du film *Le Roi des rois* de Nicholas Ray. Une fin en majesté pour un voyage entre histoire, foi et grand cinéma.

Au programme



>> 18h30 Apéro Rencontre

Les évangiles, des récits historiques ?

Par Anne Pellegrini, diplômée en linguistique, philosophie et études bibliques.



>> 19h30 Ciné Club

Le Roi des rois plus beau que Ben-Hur ?

Par Gaël Le Ny, spécialiste du cinéma



>> 20h45 Soirée chef d’oeuvre

Projection Le Roi des rois (1962)

Réalisé par Nicholas Ray

Durée 2h50



Prélude Par la suite

Et si chaque rencontre ouvrait un nouveau chemin ? Par la suite est une succession de duos de danse contemporaine qui explorent les prolongements possibles d’une rencontre. Impact puissant ou simple effleurement, tension ou légèreté… nous avançons dans l’équilibre fragile tissé par la multiplicité de nos relations. Cette création met

en mouvement les liens invisibles qui nous traversent. Une danse vivante et sincère, où les corps se frôlent, dialoguent et se confrontent. Une création collective des danseuses de l’atelier Saugrenu et de Lise Lopez. Musique Anna Caragnano & Tom van Wee.



Synopsis

Suite à un décret de César, Joseph et Marie, enceinte, se rendent de Nazareth à Bethléem pour le recensement. Contraints de loger dans une étable, Marie y donne naissance à Jésus. Alerté par les Mages qu’un Messie est né, le roi Hérode ordonne le massacre des nouveau-nés. Avertis en songe, Joseph et Marie fuient en Égypte.

Après la mort d’Hérode, ils retournent à Nazareth dans une Judée restée sous domination romaine et gouvernée par Ponce Pilate. Jésus se fait baptiser dans le Jourdain puis, après quarante jours de jeûne dans le désert, rencontre Simon le Pêcheur, qui devient Pierre, son premier Apôtre. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 19 55 assoc.peplum@gmail.com

English :

To close the festival, an evening of masterpieces based on biblical figures: aperitif-meetings, comparative film club and screening of Nicholas Ray’s King of Kings. A majestic end to a journey between history, faith and great cinema.

German :

Zum Abschluss des Festivals findet ein Meisterwerkabend rund um biblische Figuren statt: Aperitif-Treffen, vergleichender Filmclub und Vorführung des Films *Der König der Könige* von Nicholas Ray. Ein majestätischer Abschluss für eine Reise zwischen Geschichte, Glauben und großem Kino.

Italiano :

Per concludere il festival, una serata all’insegna di capolavori basati su personaggi biblici: un aperitivo, un cineclub comparativo e la proiezione di King of Kings di Nicholas Ray. Un finale maestoso per un viaggio nella storia, nella fede e nel grande cinema.

Espanol :

Como colofón del festival, una velada de obras maestras basadas en figuras bíblicas: aperitivo, cineclub comparativo y proyección de Rey de reyes, de Nicholas Ray. Un final majestuoso para un viaje a través de la historia, la fe y el gran cine.

L’événement Festival du film Peplum Soirée Chef d’oeuvre Le Roi des rois (1962) Arles a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme d’Arles