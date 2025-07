Festival du film Peplum Soirée épique 300 (2006) Jardin d’été Arles

Festival du film Peplum Soirée épique 300 (2006) Jardin d’été Arles lundi 18 août 2025.

Festival du film Peplum Soirée épique 300 (2006)

Lundi 18 août 2025 à partir de 18h30.

Afin d’obtenir une obscurité idéale, les projections débutent vers 21h15, après les préludes. L’entrée reste possible jusqu’au lancement du film. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

La première journée du festival s’ouvrira sur une ambiance épique entre apéro-rencontre, ciné-club insolite et projection du film 300, le public plongera au cœur des grandes figures héroïques de l’Antiquité

Au programme



>> 18h30 Apéro Rencontre

Hérodote, raconte nous une Histoire !

Par Mila Biot, édutiante en master littérature et anthropologie des mondes gréco-romains.



>> 19h30 Ciné Club

Quand l’empire perce, Léonidas sort les tablettes

Par Gaël Le Ny, spécialiste du cinéma



>> 20h45 Soirée épique

Projection 300 (2006)

Réalisé par Zack Snyder

Durée 1h55



Prélude Pompa romaine et discours d’ouverture

En tenue d’époque, les légionnaires de la Legio VI Ferrata et les civils romains de l’ association Arelate vous offrent une reconstitution vivante d’un cortège romain discipline militaire, élégance des toges, rites et symboles impériaux… tout y est pour raviver l’esprit de l’Antiquité



Synopsis

En 480 avant notre ère, face à l’invasion perse menée par le roi Xerxès, le roi Léonidas de Sparte choisit de défier les ordres des éphores corrompus et part avec seulement 300 guerriers d’élite. Positionnés dans le défilé étroit des Thermopyles, ces soldats surentraînés infligent des pertes considérables à l’immense armée perse.

Tandis que leurs lances percent chair et légende, la reine Gorgô combat les traîtres qui menacent Sparte de l’intérieur. Chaque coup d’épée devient un hymne à la liberté, chaque bouclier brisé rapproche de l’immortalité.

Mais alors qu’un traitre révèle aux Perses le secret des Thermopyles, l’horizon s’assombrit. Encerclés, dos à la mer, ces 300 hommes devront maintenant affronter leur destin. .

English :

The first day of the festival kicks off with an epic atmosphere: between aperitifs and meetings, an unusual ciné-club and a screening of the film 300, the public plunges into the heart of the great heroic figures of Antiquity.

German :

Der erste Tag des Festivals wird mit einer epischen Atmosphäre eröffnet: Zwischen Aperitif-Treffen, einem ungewöhnlichen Filmclub und der Vorführung des Films 300 taucht das Publikum in das Herz der großen heroischen Figuren der Antike ein

Italiano :

Il primo giorno del festival si apre con un’atmosfera epica: tra un aperitivo, un insolito cineclub e la proiezione del film 300, il pubblico può immergersi nel cuore delle grandi figure eroiche dell’antichità.

Espanol :

La primera jornada del festival arranca con un ambiente épico: entre una recepción con bebidas, un cineclub insólito y la proyección de la película 300, el público podrá sumergirse en el corazón de las grandes figuras heroicas de la Antigüedad.

