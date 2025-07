Festival du film Peplum Soirée familiale -Astérix chez les Bretons (1986) Jardin d’été Arles

Mardi 19 août 2025 à partir de 18h30.

Afin d’obtenir une obscurité idéale, les projections débutent vers 21h15, après les préludes. L’entrée reste possible jusqu’au lancement du film. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mardi 2025-08-19 18:30:00

La deuxième journée du festival mettra la famille à l’honneur, avec une soirée placée sous le signe d’Astérix petits et grands pourront retrouver leur Gaulois préféré lors d’une projection conviviale du film Astérix chez les Bretons.

>> 18h30 Apéro Rencontre

Pourquoi Brutus n’est pas le fils de César histoire et clichés dans Astérix

Par Pauline Ducret, membre scientifique de l’Ecole française de Rome.



>> 19h30 Ciné Club

Jolitorax, un second rôle-clé chez Uderzo

Par Olivier Renne, musicien, peintre et cinéphile



>> 20h45 Soirée Familiale

Projection Astérix chez les Bretons (1986)

Réalisé par Pino Van Lamsweerde

Durée 1h20



Prélude Slam à la volée Nomis chez les Bretons

Monsieur Loyal de la rime, maître de l’impro et poète des temps modernes, Nomis transforme

chaque représentation en un moment unique, vibrant et interactif. À travers des jeux participatifs, des slam éclairs ou des couplets rappés, il tisse des histoires avec une verve affûtée et un humour aussi décalé qu’inattendu. Une performance vivante, ludique et percutante.



Synopsis:

En 50 avant J.-C., César et ses légions romaines ont envahi la Bretagne. Seul un village tient encore tête à l’envahisseur. Son chef, Zebigbos, demande à son compatriote Jolitorax, cousin germain d’Astérix, de se rendre en Armorique pour demander de l’aide au village des irréductibles gaulois dont on connaît les exploits contre les Romains.

Toujours prêts à donner des baffes aux romains, Astérix et Obélix se mettent en route pour la Bretagne avec Jolitorax et un tonneau de potion magique préparée par le druide Panoramix. Pirates, patrouilles romaines, sanglier bouilli et coutumes locales déroutantes, leur voyage pour sauver le village de Jolitorax ne va pas être de tout repos. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 19 55 assoc.peplum@gmail.com

English :

The second day of the festival will focus on the family, with an evening under the sign of Asterix: young and old can meet their favorite Gaul at a friendly screening of the film Asterix and the Bretons.

German :

Der zweite Tag des Festivals stellt die Familie in den Vordergrund, mit einem Abend im Zeichen von Asterix: Groß und Klein können ihren Lieblingsgallier bei einer geselligen Vorführung des Films Asterix bei den Briten wiedertreffen.

Italiano :

La seconda giornata del festival sarà dedicata alla famiglia, con una serata all’insegna di Asterix: grandi e piccini potranno incontrare il loro Gallo preferito durante una simpatica proiezione del film Asterix in Bretagna.

Espanol :

La segunda jornada del festival se centrará en la familia, con una velada bajo el signo de Astérix: pequeños y mayores podrán conocer a su galo favorito en una proyección amistosa de la película Astérix en Bretaña.

