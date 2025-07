Festival du film Peplum Soirée Grand classique Cléopâtre, une reine pour César (1962) Jardin d’été Arles

Jeudi 21 août 2025 à partir de 18h30.

Afin d'obtenir une obscurité idéale, les projections débutent vers 21h15, après les préludes. L'entrée reste possible jusqu'au lancement du film.

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Début : Jeudi 2025-08-21 18:30:00

Pour sa quatrième journée, le festival met Cléopâtre à l’honneur projection du film « Cléopâtre, une reine pour César », en présence exceptionnelle de l’actrice Pascale Petit. Une soirée grand classique autour d’une figure mythique du pouvoir féminin.

>> 18h30 Apéro Rencontre

Cléopâtre, la première icône féministe ?

Par Pauline Ducret, membre scientifique de l’Ecole française de Rome.



>> 19h30 Ciné Club

Pascale Petit, une grande Cléopâtre

Par Henry-Jean Servat, journaliste et écrivain, spécialiste du cinéma.



>> 20h45 Soirée Grand Classique

Projection Cléopâtre, une eine pour César

Réalisé par Piero Pierotti et Viktor Tourjanski

Durée 1h30



En présence de l’actrice Pascale Petit



Prélude Confidences d’une Cléopâtre

La célèbre comédienne Pascale Petit et le journaliste-écrivain Henry-Jean Servat vous invitent à redécouvrir un film rare et fascinant. Entre confidences de tournage, anecdotes historiques et regard passionné sur une figure légendaire, ils partageront avec vous toute la richesse de cette œuvre cinématographique méconnue. Un moment unique, entre cinéma, histoire et glamour, en présence de deux figures emblématiques du patrimoine artistique et culturel français.



Synopsis

En 50 avant notre ère, l’Égypte est déchirée par la lutte pour le pouvoir entre Cléopâtre et son frère Ptolémée, sous l’œil vigilant de la légion romaine commandée par Lucius Septimius. Cléopâtre, échouant à s’allier au tribun, manipule Théodote pour faire emprisonner son frère. Mais sa victoire est éphémère Théodote libère Ptolémée qui reprend le trône et condamne sa sœur à mort. Avec l’aide d’Achillas, chef des geôliers, Cléopâtre s’échappe et trouve refuge en Syrie où elle établit une cour en exil.

Pendant ce temps, Rome s’embrase dans la guerre civile entre César et Pompée. Ce dernier se replie en Syrie pour réorganiser ses forces. Cléopâtre, ayant gagné sa confiance, tente de le convaincre d’ordonner à Septimius de se mettre à son service. .

assoc.peplum@gmail.com

English :

For its fourth day, the festival puts Cleopatra in the spotlight with a screening of the film « Cleopatra, a Queen for Caesar », in the exceptional presence of actress Pascale Petit. A classic evening focusing on a mythical figure of feminine power.

German :

Am vierten Tag des Festivals steht Kleopatra im Mittelpunkt: Der Film « Kleopatra, eine Königin für Cäsar » wird in außergewöhnlicher Anwesenheit der Schauspielerin Pascale Petit gezeigt. Ein klassischer Abend rund um eine mythische Figur der weiblichen Macht.

Italiano :

Per la quarta giornata, il festival mette sotto i riflettori Cleopatra con la proiezione del film « Cleopatra, una regina per Cesare », alla presenza eccezionale dell’attrice Pascale Petit. Si tratta di una serata classica su una figura mitica del potere femminile.

Espanol :

En su cuarta jornada, el festival pone a Cleopatra en el punto de mira con la proyección de la película « Cleopatra, una reina para el César », en presencia excepcional de la actriz Pascale Petit. Es una velada clásica sobre una figura mítica del poder femenino.

