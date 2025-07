Festival du film Peplum Soirée hors frontières Stargate la porte des étoiles (1994) Jardin d’été Arles

Festival du film Peplum Soirée hors frontières Stargate la porte des étoiles (1994) Jardin d’été Arles vendredi 22 août 2025.

Festival du film Peplum Soirée hors frontières Stargate la porte des étoiles (1994)

Vendredi 22 août 2025 à partir de 18h30. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Début : Vendredi 2025-08-22 18:30:00

Pour l’avant-dernière soirée, le festival franchit les frontières du temps et de l’espace avec la projection de Stargate la porte des étoiles. Une soirée hors frontières entre antiquité et science-fiction.

>> 18h30 Apéro Rencontre

Des portes du ciel à la porte des étoiles

par Alain Charron, égyptologue et conservateur en chef.



>> 19h30 Ciné Club

Champollion Skywalker contre les faux dieux Stargate, voyage entre les genres et les époques

Par Florian Besson, docteur en Histoire médiévale.



>> 20h45 Soirée hors frontières

Projection Stargate la porte des étoiles (1994)

Réalisé par Roland Emmerich

Durée 1h55



Prélude Concert de musiques de films en quatuor

Quand la magie du cinéma rencontre l’élégance du classique… Laissez-vous emporter par un moment musical d’exception avec un quatuor à cordes, composé de trois violonistes et d’un altiste issus de l’Orchestre symphonique d’Aix-Marseille. Les plus grandes musiques de films seront revisitées avec passion et virtuosité afin de revivre l’émotion de Star Wars (John Williams), l’univers envoûtant du Seigneur des Anneaux (Howard Shore), l’intensité de Gladiator (Hans Zimmer), et bien d’autres… Une performance saisissante, entre frissons et nostalgie, par le groupe Bowstroopers.



Synopsis

Le docteur Daniel Jackson est un égyptologue rejeté par la communauté scientifique pour ses théories controversée sur le lien qu’il existerait entre les pyramides et les mondes extraterrestres. À la sortie d’une conférence il est recruté pour travailler sur un projet secret visant à déchiffrer une mystérieuse dalle mise au jour à Gizeh en 1928.

Démontrant brillamment son talent l’armée lui révèle l’existence de la porte des étoiles, une mystérieuse structure circulaire couverte de hiéroglyphes, trouvée sous cette même dalle. Daniel en perce le secret et parvient à l’activer. Dès lors, il prend part à l’expédition menée par le colonel Jack O’Neil qui projette de la traverser pour explorer la planète vers laquel elle mène. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 19 55 assoc.peplum@gmail.com

English :

For the penultimate evening, the festival crosses the boundaries of time and space with the screening of Stargate: la porte des étoiles. An out-of-this-world evening between antiquity and science fiction.

German :

Am vorletzten Abend überschreitet das Festival mit der Vorführung von Stargate: Das Sternentor die Grenzen von Zeit und Raum. Ein grenzenloser Abend zwischen Antike und Science-Fiction.

Italiano :

Per la penultima serata, il festival varca i confini del tempo e dello spazio con la proiezione di Stargate: la porte des étoiles. Una serata in cui l’antichità incontra la fantascienza.

Espanol :

En la penúltima velada, el festival traspasa las fronteras del tiempo y el espacio con la proyección de Stargate: la porte des étoiles. Una velada en la que la antigüedad se une a la ciencia ficción.

