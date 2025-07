Festival du film Peplum Soirée Mythologie Maciste contre les hommes de pierre (1964) Jardin d’été Arles

Mercredi 20 août 2025 à partir de 18h30.

Afin d’obtenir une obscurité idéale, les projections débutent vers 21h15, après les préludes. L’entrée reste possible jusqu’au lancement du film. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Début : Mercredi 2025-08-20 18:30:00

Pour sa troisième journée, le festival célèbre la mythologie avec un apéro-rencontre, un ciné-club musclé et la projection de *Maciste contre les hommes de pierre*. Une soirée placée sous le signe des héros antiques.

Au programme



>> 18h30 Apéro Rencontre

Les héros de la Force, d’Héraclès à Obélix

Par Pierre Sauzeau, professeur ds Universités à la retraite, spécialiste d’Homère et de mythologie.



>> 19h30 Ciné Club

Maciste reste de marbre contre les hommes de pierre !

Par Olivier Renne, musicien, peintre et cinéphile.



>> 20h45 Soirée mythologie

Projection Maciste contre les hommes de pierre (1964)

Réalisé par Giacomo Gentilomo

Durée 1h30



Prélude Duels de soldats grecs antiques

Cette présentation vivante et commentée de l’armement de l’hoplite, fidèlement reconstitué, vous permettra également d’assister à des duels rituels, au rythme du bronze et du bouclier, révélant les techniques et la discipline de ces redoutables soldats. Un moment captivant mêlant pédagogie, passion historique et démonstration martiale, en compagnie des Somatophylaques.



Synopsis

Pour accroître son pouvoir, la tyrannique reine de Samar passe un pacte avec les hommes de pierre , des extra‑terrestres venus de la Lune. Elle accepte de leur livrer en sacrifice des enfants de son peuple en échange de leur aide.

Maciste, héros légendaire dont la force colossale n’a d’égale que son courage, est engagé par une poignée de résistants qui lui demandent de mettre un terme aux sacrifices sanglants exigés par la reine despote qui règne sur leur ville. Guidé par un ancien oracle, le guerrier s’aventure dans les territoires interdits, au cœur des montagnes d’où nul ne revient jamais. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 19 55 assoc.peplum@gmail.com

English :

For its third day, the festival celebrates mythology with an apéro-rencontre, a muscular ciné-club and the screening of *Maciste contre les hommes de pierre*. An evening dedicated to ancient heroes.

German :

An seinem dritten Tag feiert das Festival die Mythologie mit einem Aperitif-Treffen, einem muskelbepackten Filmclub und der Vorführung von *Maciste contre les hommes de pierre*. Ein Abend im Zeichen der antiken Helden.

Italiano :

Per la sua terza giornata, il festival celebra la mitologia con un aperitivo, un cineclub muscolare e la proiezione di *Maciste contre les hommes de pierre*. Una serata dedicata agli eroi dell’antichità.

Espanol :

En su tercera jornada, el festival celebra la mitología con un aperitivo, un cineclub muscular y la proyección de *Maciste contre les hommes de pierre*. Una velada dedicada a los héroes de la Antigüedad.

