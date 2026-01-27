Festival du Film Positif Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire
Festival du Film Positif. 2 jours de films qui font du bien !
Venez faire le plein de Super ! Le Festival du Film Positif c’est deux journées de projections fictions, documentaires, films d’animation, courts et longs métrages… Il y en a pour tous les goûts.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 21 au dimanche 22 février 2026 de 10h à 23h. .
English :
Festival du Film Positif. 2 days of feel-good films!
