Festival du Film Positif Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire

Festival du Film Positif

Route de Louerre Gennes Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 23:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Festival du Film Positif. 2 jours de films qui font du bien !

Venez faire le plein de Super ! Le Festival du Film Positif c’est deux journées de projections fictions, documentaires, films d’animation, courts et longs métrages… Il y en a pour tous les goûts.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 21 au dimanche 22 février 2026 de 10h à 23h. .

Route de Louerre Gennes Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival du Film Positif. 2 days of feel-good films!

L’événement Festival du Film Positif Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME