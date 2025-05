FESTIVAL DU FILM – Saint-Clément-de-Rivière, 24 mai 2025 07:00, Saint-Clément-de-Rivière.

Hérault

FESTIVAL DU FILM Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Après une première édition couronnée de succès, le Festival du film revient avec une programmation dédiée aux enfants. Au programme projections de courts-métrages d’animation, vote du public pour élire leur film préféré, et remise d’un Prix spécial des enfants par le Conseil Municipal des Jeunes.

Un rendez-vous familial à ne pas manquer.

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie evenementiel@stcdr.fr

English :

After a successful first edition, the Film Festival returns with a program dedicated to children. On the program: screenings of animated shorts, audience voting for their favorite film, and a special Children?s Prize awarded by the Municipal Youth Council.

A family event not to be missed.

German :

Nach einer erfolgreichen ersten Ausgabe kehrt das Filmfestival mit einem Programm zurück, das speziell auf Kinder ausgerichtet ist. Auf dem Programm stehen die Vorführung von kurzen Animationsfilmen, die Abstimmung des Publikums über ihren Lieblingsfilm und die Verleihung eines Sonderpreises für Kinder durch den Jugendstadtrat.

Ein Familientreffen, das Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Dopo una prima edizione di grande successo, il Film Festival torna con un programma dedicato ai bambini. Il programma prevede la proiezione di cortometraggi d’animazione, la votazione del pubblico per scegliere il film preferito e un premio speciale per bambini assegnato dal Consiglio comunale dei giovani.

Un evento per famiglie da non perdere.

Espanol :

Tras una primera edición de gran éxito, el Festival de Cine vuelve con un programa dedicado a los niños. El programa incluye proyecciones de cortometrajes de animación, una votación del público para elegir su película favorita y un Premio Infantil especial otorgado por el Consejo Municipal de la Juventud.

Un acontecimiento familiar que no hay que perderse.

