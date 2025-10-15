Festival du film social 2025 ? 2 court-métrages + La peine & débat Hérouville-Saint-Clair

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Début : 2025-10-15 09:00:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

2025-10-15

Dans le cadre du Festival du film social (13–16 octobre 2025), une séance spéciale aura lieu le mercredi 15 octobre à Hérouville-Saint-Clair, avec la projection de trois films (Ce qui appartient à César, Malo fait du vélo et La Peine) abordant des sujets sociaux forts comme les violences, le handica

Pour rendre visibles les invisibles, en mettant en valeur leur singularité, qui fait toute leur humanité.

Du 13 au 16 octobre 2025, c’est la 6ᵉ édition du Festival du film social un événement cinématographique et engagé porté par l’association La 25e Image depuis 2019. Dans près de 30 villes en France, des films de tous genres mettent en lumière celles et ceux que l’on ne voit pas.

Cette année encore, l’IRTS Normandie-Caen et le Café des images s’associent pour vous proposer une édition locale du festival à Hérouville-Saint-Clair.

Mercredi 15 octobre 2025

9h00 — Projections suivies d’un débat ouvert

CE QUI APPARTIENT À CÉSAR

de Violette Gitton

Fiction · France · 2024 · 18 minutes

César a 12 ans lorsque sa grande sœur Lou est victime d’une agression sexuelle. Dans les vestiaires du club d’escrime qu’il fréquente, tout semble régi par la violence. César voudrait prendre part à tous les combats, mais il n’en a pas encore les armes.

MALO FAIT DU VÉLO

de Yannick Muller

Fiction · France · 2024 · 19 minutes

Julien est autiste et rêve d’avoir une copine. Son frère Malo l’aide jusqu’à rédiger ses messages sur une application de rencontres. Jusqu’à cette nuit où ils croisent Mia… l’ex de Malo.

Pause de 15 minutes

LA PEINE

de Cédric Gerbehaye

Documentaire · Belgique · 2023 · 90 minutes

Né d’une immersion de longue durée au cœur d’une prison bruxelloise, La Peine est une plongée intime et inédite dans la condition carcérale. À travers le quotidien de celles et ceux qui y vivent détenus, surveillant·e·s, direction –, le film révèle les fêlures, les espoirs et les résistances d’une humanité confrontée à sa propre négation. .

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 96 85 info@cafedesimages.fr

English : Festival du film social 2025 ? 2 court-métrages + La peine & débat

As part of the Social Film Festival (October 13-16, 2025), a special screening will take place on Wednesday, October 15 in Hérouville-Saint-Clair, with three films (Ce qui appartient à César, Malo fait du vélo and La Peine) dealing with strong social issues such as violence, disability, etc. The films will be screened at the Hérouville-Saint-Clair Film Festival

German : Festival du film social 2025 ? 2 court-métrages + La peine & débat

Im Rahmen des Festivals des sozialen Films (13.-16. Oktober 2025) findet am Mittwoch, den 15. Oktober in Hérouville-Saint-Clair eine Sonderveranstaltung statt, bei der drei Filme (Ce qui appartient à César, Malo fait du vélo und La Peine) gezeigt werden, die sich mit starken sozialen Themen wie Gewalt, Behinderung usw. befassen

Italiano :

Nell’ambito del Festival del cinema sociale (13-16 ottobre 2025), mercoledì 15 ottobre si terrà una proiezione speciale a Hérouville-Saint-Clair, con tre film (Ce qui appartient à César, Malo fait du vélo e La Peine) che affrontano importanti temi sociali come la violenza, la disabilità e l’esclusione sociale delle donne

Espanol :

En el marco del Festival de Cine Social (del 13 al 16 de octubre de 2025), el miércoles 15 de octubre tendrá lugar una proyección especial en Hérouville-Saint-Clair, con tres películas (Ce qui appartient à César, Malo fait du vélo y La Peine) que abordan importantes cuestiones sociales como la violencia, la discapacidad y la exclusión social de las mujeres

