Festival du film social Marotte + Pépites de son + James Hadley porte plainte + La Confrontation Cinéma Le Penthièvre Lamballe-Armor

Festival du film social Marotte + Pépites de son + James Hadley porte plainte + La Confrontation Cinéma Le Penthièvre Lamballe-Armor jeudi 16 octobre 2025.

Festival du film social Marotte + Pépites de son + James Hadley porte plainte + La Confrontation

Cinéma Le Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 22:30:00

Date(s) :

2025-10-16

Du 13 au 16 octobre, le Département des Côtes d’Armor accueille le Festival du film social.

Ce rendez-vous national à la croisée du social et du cinéma, créé en 2019 par l’association « la 25ème image », revient dans les Côtes d’Armor du 13 au 16 octobre.

Lors de sa première édition dans les Côtes d’Armor en 2024, le festival a rencontré son public avec près de 1 000 spectateurs. Cette année encore, le Département réitère sa participation au sein du collectif* qui porte l’organisation de ce festival riche en émotions présent dans différents lieux du territoire.

Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Morlaix et Carantec diffuseront dans leurs salles de cinéma ou lieux d’accueil des œuvres cinématographiques pour sensibiliser le public au vécu des personnes en difficulté sociale et à celles et ceux qui les soutiennent.

21 films réunis en 6 programmes différents font la lumière sur la réalité du travail social, sur les personnes âgées, celles en situation de handicap, les enfants victimes de violence, sur le milieu carcéral, les migrants, etc. Fictions, documentaires, docu fiction, longs et courts métrages, Espagne, Canada, Inde, Belgique, Afrique du Sud… autant d’histoires.

A Lamballe, projection de 4 films

« Marotte »

Docu-fiction de Maxime Jennes et Léa Le Fell, 2024, France, 15’, VF

Je suis désolée, mais on va devoir annuler le voyage à la mer. Le verdict est tombé. Cinq ans à espérer, à rêver à cette sortie, et chaque année la même déception. Enfermés dans cette maison de repos, les résidents finissent par sombrer. Soudainement, un résident, ancien paracommando, décide d’agir. Il rassemble une équipe inattendue pour une intervention du troisième âge.

« Pépites de son »

Documentaire de Thierry Vallino, 2024, France, 34’, VF

Des enfants polyhandicapés fréquentent un IME où se tiennent des ateliers sonores. Par-delà les limites de mouvements et de paroles, un langage non-verbal s’invente au quotidien avec persévérance et délicatesse. Ces échanges pépites éclairent la vie des enfants et des adultes.

« James Hadley porte plainte »

Docu-fiction de Éric Pinatel, 2025, France, 35’, VF

Un mystérieux commanditaire engage James Hadley, paisible détective privé de soixante ans, à enquêter sur le Collège-Lycée « Notre Dame de Bétharram ». Un scandale est sur le point d’éclater ; cette institution catholique est visée par une centaine de plaintes pour violence et pédocriminalité. James Hadley est alors obligé de se souvenir de ce qu’il avait enfoui dans sa mémoire et classé sans suite: interne à Bétharram, il y a subi violence et abus sexuel. Comment James finira-t-il par comprendre et accepter qu’il a été victime ? Pourquoi doit-il porter plainte ? Et qui est ce mystérieux commanditaire ?

Ce film s’inspire de l’expérience du réalisateur, interne à Bétharram entre 1975 et 1980.

« La Confrontation »

Fiction de Marie Abbenanti et Sandy Pujol Latour, 2024, France, 29’, VF

Maxime, une adolescente de 17 ans, avance dans le couloir du commissariat. Elle suit Karine, une policière. Dans le bureau de Karine, Maxime est auditionnée une dernière fois, doit se souvenir encore une fois. La peur est de plus en plus présente. Maxime le sait, elle va devoir faire face à sa plus grande peur. Se retrouver dans la même pièce que l’homme qui lui a fait du mal lorsqu’elle était enfant. .

Cinéma Le Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival du film social Marotte + Pépites de son + James Hadley porte plainte + La Confrontation Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André