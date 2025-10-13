Festival du film social The Weight of Light + 47 pouces + Ker Madeleine, semer la liberté Cinéma Le Penthièvre Lamballe-Armor

Cinéma Le Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-13 13:30:00

fin : 2025-10-13 16:00:00

2025-10-13

Du 13 au 16 octobre, le Département des Côtes d’Armor accueille le Festival du film social.

Ce rendez-vous national à la croisée du social et du cinéma, créé en 2019 par l’association « la 25ème image », revient dans les Côtes d’Armor du 13 au 16 octobre.

Lors de sa première édition dans les Côtes d’Armor en 2024, le festival a rencontré son public avec près de 1 000 spectateurs. Cette année encore, le Département réitère sa participation au sein du collectif* qui porte l’organisation de ce festival riche en émotions présent dans différents lieux du territoire.

Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Morlaix et Carantec diffuseront dans leurs salles de cinéma ou lieux d’accueil des œuvres cinématographiques pour sensibiliser le public au vécu des personnes en difficulté sociale et à celles et ceux qui les soutiennent.

21 films réunis en 6 programmes différents font la lumière sur la réalité du travail social, sur les personnes âgées, celles en situation de handicap, les enfants victimes de violence, sur le milieu carcéral, les migrants, etc. Fictions, documentaires, docu fiction, longs et courts métrages, Espagne, Canada, Inde, Belgique, Afrique du Sud… autant d’histoires.

A Lamballe, projection de 3 films

« The Weight of Light »

Fiction d’Anna Hints, 2024, France Inde Estonie, 20’, VO indien VTF

Surya, une adolescente chiffonnière, est contrainte par son père à une union arrangée afin de lui assurer une vie meilleure. Entre fiction et documentaire, le film se concentre sur une communauté de chiffonnières qui tentent de trouver leur place dans le monde au milieu des ordures, de la chaleur torride et des mariages forcés.

« 47 pouces »

Fiction de Pascale Mompez, 2023, France, 21’, VF

Zélie petite fille de 7 ans voit sa jeune tante Clara débarquer dans la maison familiale. Clara est triste, ne quitte pas la chambre et porte des bandages aux poignets. Face au mystère de cette porte close, Zélie comprend que pour sortir sa tante de sa mélancolie, il suffit qu’elle l’aide à dissiper les nuages dans sa tête…

« Ker Madeleine, semer le liberté »

Documentaire de Marine Giraud, 2025, France, 52’, VF

Grégory, Joao et Laurent ont décidé de terminer leur peine de prison à la campagne. Située entre Nantes et Vannes, la ferme de Ker Madeleine accueille des détenus qui bénéficient d'une mesure d'aménagement de peine appelée « placement extérieur ». Après des années d'enfermement et d'isolement, ces hommes ont besoin d'un sas avant de retrouver la liberté. Au fil des mois, ils reprennent confiance, s'ouvrent, retrouvent une autonomie et préparent leur nouveau départ. L'équipe encadrante et les bénévoles leur offrent un cadre bienveillant et sans jugement. Mais il leur faut composer avec leur passé, surmonter des obstacles personnels, réapprendre à vivre en société et se confronter à celle-ci qui ne les a pas attendus pour évoluer.

Cinéma Le Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

