Festival du film sportif Philippe Bonneau Thionville

Festival du film sportif Philippe Bonneau

63 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Le public pourra découvrir une sélection de films consacrés au sport, assister à des échanges et débats, et rencontrer des personnalités du cinéma et du monde sportif. L’objectif mettre en lumière la passion, les exploits et l’influence du sport, aussi bien dans nos vies que sur grand écran.

Après avoir pratiqué le triathlon pendant 20 ans, le Mosellan Philippe Bonneau s’est lancé depuis 2006 dans la marche athlétique. Il a parcouru le monde pour assouvir sa passion et son esprit de compétition 7 fois Champion du Monde Master, 7 fois Champion d’Europe Master et 19 fois Champion de France Master. Son ultime défi traverser la France à la marche en faveur de la lutte contre le cancer. Une superbe épopée humaine Philippe BONNEAU sera présent à Thionville pour y présenter son merveilleux film documentaire Ce que marcher .

Réservation obligatoireTout public

0 .

63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

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English :

Audiences will be able to discover a selection of films devoted to sport, take part in discussions and debates, and meet personalities from the world of cinema and sport. The aim is to highlight the passion, achievements and influence of sport, both in our lives and on the big screen.

After competing in triathlons for 20 years, Philippe Bonneau, from Moselle, took up race walking in 2006. He has travelled the world to satisfy his passion and competitive spirit: 7 times World Master Champion, 7 times European Master Champion and 19 times French Master Champion. His ultimate challenge: to walk across France in aid of the fight against cancer. A superb human epic: Philippe BONNEAU will be in Thionville to present his wonderful film/documentary Ce que marcher .

Reservations required

L’événement Festival du film sportif Philippe Bonneau Thionville a été mis à jour le 2026-03-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME