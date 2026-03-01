Festival du Film Sportif

Cinéma CinéSar Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Le festival du Film Sportif revient avec une programmation toujours aussi riche et inspirante. Organisé par le Département de la Moselle, cet événement gratuit célèbrera à nouveau la magie du cinéma et les valeurs universelles du sport. La troisième édition du festival du Film Sportif se tiendra notamment au CinéSar à Sarrebourg. Au programme des films, des documentaires, une catégorie courts-métrages , des rencontres et des projections décentralisées. Une occasion pour plonger dans la magie du cinéma et les valeurs universelles du sport. Réservation sur le site du département.Tout public

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Cinéma CinéSar Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

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English :

The Festival du Film Sportif returns with a program as rich and inspiring as ever. Organized by the Moselle département, this free event once again celebrates the magic of cinema and the universal values of sport. The third edition of the Festival du Film Sportif will be held at the CinéSar in Sarrebourg. On the program: films, documentaries, a shorts category, meetings and decentralized screenings. An opportunity to immerse yourself in the magic of cinema and the universal values of sport. Reservations on the department’s website.

L’événement Festival du Film Sportif Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG