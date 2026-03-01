Festival du film vert Granville 2026 Granville

Festival du film vert Granville 2026

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17 22:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Festival avec 3 films prévus le 11, 17 et 30 mars 2026

Mercredi 11 mars 2026 à 20h Toxic Bodies

Nous sommes tous contaminés. Les PFAS, alias polluants éternels , inondent nos vies depuis les années 40. Poêles, cosmétiques, lentilles ils sont partout. Indestructibles, ils s’accumulent dans nos corps et l’environnement. Conséquences ? Cancers, dérèglements immunitaires… Une bombe invisible du quotidien. Et ça, les industriels le savaient depuis le départ.

Suivi d’une discussion avec le Dr SarazinFrédérique, médecin.

Mardi 17 mars à 20h Una Cancion para mi tierra

Un professeur de musique rural en Argentine, découvre quelque chose de troublant des avions pulvérisent des pesticides près des écoles, mettant en danger la santé de ses élèves. Alors, Ramiro et les enfants composent des chansons pour dénoncer ce problème, mais l’initiative rencontre une forte résistance dans la communauté locale. Il décide d’élever sa protestation et organise un concert massif en plein champ un Woodstock environnemental.

Suivi d’une discussion avec le Dr Michel Nicolle, pédiatre.

Lundi 30 mars à 20h Éclaireurs

La crise écologique bouleverse déjà le monde du travail en 2022, 200 000 agriculteurs marocains ont perdu leur emploi à cause des sécheresses, des stations de ski ferment, des pêcheurs abandonnent leur métier. Pourtant, le sujet reste peu abordé. Éclaireurs part à la rencontre de professionnels qui, conscients de la fragilité de leur activité, s’engagent pour la transformer. Leurs actions sont diverses mais partagent un même objectif adapter leur métier à un monde en mutation.

Suivi d’une discussion avec Didier Leguelinel, pêcheur. .

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 agirclimat.gtm@yahoo.com

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English : Festival du film vert Granville 2026

L’événement Festival du film vert Granville 2026 Granville a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Granville Terre et Mer