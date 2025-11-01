Festival du film vert Station des Rousses Les Rousses

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Station des Rousses 1416 Route Blanche Les Rousses Jura

Tarif : 7.5 EUR

Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29

2026-03-27

Films, débat, conférence, exposition et animations pour le plus grand nombre.
Ouverture le 27 mars dès 20h !

Station des Rousses 1416 Route Blanche Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 50 27 51 

