Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Cormeilles

Festival du Frédet

Sous les tonnelles Saint-Pierre-de-Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Le Festival du Fredet, c’est avant tout une soirée musicale conviviale et chaleureuse

dédiée à la musique, qui revient pour une deuxième édition haute en vibrations !

Cet événement est à l’initiative du Comité des Fêtes de la commune de Saint-Pierre-

De-Cormeilles, qui, en 2025, souhaitait diversifier les animations proposées au

sein de la commune.

Derrière cet événement se traduit une volonté de valoriser le territoire local et l’ouverture aux univers musicaux.

La programmation met en avant des groupes émergents, avec l’ambition de favoriser

la découverte et la visibilité d’artistes émergents.

L’un des objectifs principaux du festival est également de promouvoir la culture en milieu rural, en proposant une offre culturelle populaire, accessible et intergénérationnelle.

Pensé pour rassembler les habitants et séduire un public plus jeune, le festival mise cette année sur une programmation mêlant variété française et rap.

Cette deuxième édition accueillera trois groupes réunis par une même passion la

musique.

Une programmation imaginée pour offrir un moment festif, centré sur la découverte

et la richesse des genres musicaux. .

Sous les tonnelles Saint-Pierre-de-Cormeilles 27260 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Frédet

L’événement Festival du Frédet Saint-Pierre-de-Cormeilles a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge