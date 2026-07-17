Festival du Frédet Saint-Pierre-de-Cormeilles
vendredi 4 septembre 2026 · Saint-Pierre-de-Cormeilles
Informations pratiques
Saint-Pierre-de-Cormeilles
Festival du Frédet
Sous les tonnelles Saint-Pierre-de-Cormeilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Le Festival du Fredet, c’est avant tout une soirée musicale conviviale et chaleureuse
dédiée à la musique, qui revient pour une deuxième édition haute en vibrations !
Cet événement est à l’initiative du Comité des Fêtes de la commune de Saint-Pierre-
De-Cormeilles, qui, en 2025, souhaitait diversifier les animations proposées au
sein de la commune.
Derrière cet événement se traduit une volonté de valoriser le territoire local et l’ouverture aux univers musicaux.
La programmation met en avant des groupes émergents, avec l’ambition de favoriser
la découverte et la visibilité d’artistes émergents.
L’un des objectifs principaux du festival est également de promouvoir la culture en milieu rural, en proposant une offre culturelle populaire, accessible et intergénérationnelle.
Pensé pour rassembler les habitants et séduire un public plus jeune, le festival mise cette année sur une programmation mêlant variété française et rap.
Cette deuxième édition accueillera trois groupes réunis par une même passion la
musique.
Une programmation imaginée pour offrir un moment festif, centré sur la découverte
et la richesse des genres musicaux. .
Sous les tonnelles Saint-Pierre-de-Cormeilles 27260 Eure Normandie
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English : Festival du Frédet
L’événement Festival du Frédet Saint-Pierre-de-Cormeilles a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge