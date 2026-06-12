Festival du Haut Limousin Balade matri·patrimoine Un piano dans son siècle Ferme de Villefavard Villefavard dimanche 19 juillet 2026.

Villefavard

Festival du Haut Limousin Balade matri·patrimoine Un piano dans son siècle

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez découvrir l’histoire pas comme les autres du piano historique Bechstein de la Ferme de Villefavard en Limousin. Une balade qui nous fera traverser le XXe siècle, de Berlin à Moscou, de Paris à Villefavard, en compagnie de la pianiste Jeanne Bleuse. La balade se termine avec un récital au piano à 10h45 et un brunch à 11h30.

10h Balade matri·patrimoine

10h45 Récital par la pianiste Jeanne Bleuse

11h30 Brunch à la guinguette de la Ferme, préparé avec goût par l’équipe de la Ferme.

Formule complète balade/concert/brunch inclus .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival du Haut Limousin Balade matri·patrimoine Un piano dans son siècle

L’événement Festival du Haut Limousin Balade matri·patrimoine Un piano dans son siècle Villefavard a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin