Festival du Haut Limousin Balade matri·patrimoine Villefavard et le protestantisme Ferme de Villefavard Villefavard
Festival du Haut Limousin Balade matri·patrimoine Villefavard et le protestantisme Ferme de Villefavard Villefavard dimanche 12 juillet 2026.
Villefavard
Festival du Haut Limousin Balade matri·patrimoine Villefavard et le protestantisme
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 13:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Venez découvrir l’histoire singulière qu’entretient le village de Villefavard avec le protestantisme. La balade se termine au Temple protestant de Villefavard avec un concert à l’orgue à 10h45 et un brunch à 11h30.
10h Balade matri·patrimoine
10h45 Concert L’orgue de Villefavard par le claveciniste et organiste, Clément Geoffroy.
11h30 Brunch à la guinguette de la Ferme, préparé avec goût par l’équipe de la Ferme.
Formule complète balade/concert/brunch inclus .
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival du Haut Limousin Balade matri·patrimoine Villefavard et le protestantisme
L’événement Festival du Haut Limousin Balade matri·patrimoine Villefavard et le protestantisme Villefavard a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin
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