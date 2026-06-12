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Festival du Haut Limousin Concert Amor e morte avec Alexandre Baldo Ferme de Villefavard Villefavard

Festival du Haut Limousin Concert Amor e morte avec Alexandre Baldo Ferme de Villefavard Villefavard

Festival du Haut Limousin Concert Amor e morte avec Alexandre Baldo Ferme de Villefavard Villefavard vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Ferme de Villefavard

Adresse : 2 impasse de l’église et de la cure

Ville : 87190 Villefavard

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 20 20 Tarif réduit

Villefavard

Festival du Haut Limousin Concert Amor e morte avec Alexandre Baldo

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Alternant airs d’opéra, mélodies et pièces pour piano seul, ce programme met en lumière tant l’importance du classicisme mozartien dans le développement du bel canto que l’impact et l’influence considérable que ce style a eu sur les compositeurs de la première moitié du XIXème siècles, italiens comme étrangers. Un unique thème unit toutes les pièces rassemblées dans ce programme l’amour… à l’italienne !

Programme Donaudy, Chopin, Bellini, Mozart, Liszt, Donizetti, Rossini.   .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival du Haut Limousin Concert Amor e morte avec Alexandre Baldo

L’événement Festival du Haut Limousin Concert Amor e morte avec Alexandre Baldo Villefavard a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin

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