Festival du Houblon Escale à Marienthal Kaltenhouse
vendredi 21 août 2026 · Kaltenhouse
Informations pratiques
Kaltenhouse
Festival du Houblon Escale à Marienthal
Kaltenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 17:30:00
fin : 2026-08-21 23:59:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
Le Festival du Houblon a toujours eu l’âme d’un voyageur. Pour vous proposer des beaux moments d’évasion, il se déplace au plus près de chez vous, au cœur de Marienthal, pour 2 soirées magiques et festives.
Le Festival du Houblon a toujours eu l’âme d’un voyageur. Pour vous proposer des beaux moments d’évasion, il se déplace au plus près de chez vous, au cœur de Marienthal, pour 2 soirées magiques et festives.
L’association Mise en Bouche régalera vos papilles, la section Tir de la Concordia vous proposera ses tartes flambées et la section Tennis de Table vous servira de quoi vous rafraichir.
Vendredi 21 août 2026
18h 21h Ensemble Folklorique
18h00 Ballet Tifermasc (Martinique)
19h00 Ansamblul Folcloric Potaissa (Roumanie)
20h00 JDK Rïdze (Lettonie)
à partir de 21h30 Concert Rock avec No Age
Samedi 22 août 2026
18h 21h Ensemble Folklorique
18h Empi et Riaume (Romans-sur-Isère )
19h Georgian Folklore (Géorgie)
20h Association 986 Fatu Lau Matua (Wallis et Futuna)
à partir de 21h30 Soirée des Iles avec DJ Shadow 0 .
Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 19 06 76 ttmarienthal67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Hop Festival has always had the spirit of a traveler. To offer you wonderful moments of escape, it comes right to your doorstep, in the heart of Marienthal, for two magical and festive evenings.
L’événement Festival du Houblon Escale à Marienthal Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau