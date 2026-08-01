Informations pratiques

Kaltenhouse

Festival du Houblon Escale à Marienthal

Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 17:30:00

fin : 2026-08-21 23:59:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Le Festival du Houblon a toujours eu l’âme d’un voyageur. Pour vous proposer des beaux moments d’évasion, il se déplace au plus près de chez vous, au cœur de Marienthal, pour 2 soirées magiques et festives.

Le Festival du Houblon a toujours eu l’âme d’un voyageur. Pour vous proposer des beaux moments d’évasion, il se déplace au plus près de chez vous, au cœur de Marienthal, pour 2 soirées magiques et festives.

L’association Mise en Bouche régalera vos papilles, la section Tir de la Concordia vous proposera ses tartes flambées et la section Tennis de Table vous servira de quoi vous rafraichir.

Vendredi 21 août 2026

18h 21h Ensemble Folklorique

18h00 Ballet Tifermasc (Martinique)

19h00 Ansamblul Folcloric Potaissa (Roumanie)

20h00 JDK Rïdze (Lettonie)

à partir de 21h30 Concert Rock avec No Age

Samedi 22 août 2026

18h 21h Ensemble Folklorique

18h Empi et Riaume (Romans-sur-Isère )

19h Georgian Folklore (Géorgie)

20h Association 986 Fatu Lau Matua (Wallis et Futuna)

à partir de 21h30 Soirée des Iles avec DJ Shadow 0 .

Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 19 06 76 ttmarienthal67@gmail.com

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English :

The Hop Festival has always had the spirit of a traveler. To offer you wonderful moments of escape, it comes right to your doorstep, in the heart of Marienthal, for two magical and festive evenings.

L’événement Festival du Houblon Escale à Marienthal Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau