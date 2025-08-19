Festival du Houblon Musiques et danses des 5 continents Haguenau

Festival du Houblon Musiques et danses des 5 continents Haguenau mardi 19 août 2025.

Festival du Houblon Musiques et danses des 5 continents

Place de la République Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-19

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-19

Le plus grand festival des rythmes et couleurs du monde dans le nord-est de la France ! Ce temps fort offre une programmation riche partout dans la ville, des spectacles de musiques et danses traditionnelles jusqu’aux concerts de rock, d’afro-music ou de salsa… Une manière originale de rencontrer le monde entier en Alsace le temps d’une semaine rythmée !

Le monde est à portée de main !

Rendez-vous du 19 au 24 août à Haguenau pour la 64e édition du Festival du Houblon, le plus grand festival de musique du monde du Grand Est. 60 000 festivaliers, plus de 500 artistes, 120 heures de programmation artistique… c’est le moment festif à ne pas manquer !

Mexique, Honduras, Turquie, Inde, Ouzbékistan, Pays Bas, Italie, Slovaquie, Togo, Ile de Guam, France

Faites le tour du monde avec les ensembles venus des 5 continents !

Des animations, des spectacles, des concerts… pendant ces 6 jours, la ville de Haguenau vit au rythme des musiques, danses et chants du monde.

Profitez d’ambiances diverses dans des différents lieux du Festival, comme les diners-spectacles dans la mythique Halle aux Houblons, des expériences uniques au Théâtre ou encore des concerts de musique actuelle au Bar du monde.

Au Théâtre Profitez de 2 spectacles D’un monde à l’autre , qui vous feront voyager par la beauté des danses et des musiques. Du mardi au jeudi à 20h Payant

Au Forum des Cultures Des spectacles folkloriques en plein air tous les jours.

• Siesta musicale, tous les jours de 15h à 16h Gratuit

• Quatre-heure évasion, tous les jours de 16h à 18h Gratuit

• Entrez dans la danse, mardi, mercredi et vendredi de 18h à 20h Gratuit

• Folklore by Night, mardi, mercredi et vendredi à 21h Gratuit

• Bal autour du monde, samedi à 21h Gratuit

Programmation Jeune public Des animations et des spectacles pour les plus jeunes afin de les faire découvrir les cultures du monde.

• Spectacles au Forum des cultures du mercredi au samedi à 10h30 Gratuit

• Ateliers à l’Espace Association du mercredi au vendredi à 14h Gratuit (sur inscription)

À la Halle aux Houblons Dans ce lieu symbolique du festival, laissez-vous émerveiller le temps d’une soirée par des diners-spectacles (concerts de Bloosmusik suivi d’un spectacle de danse thématique), dans une ambiance joviale et festive.

• Tous les soirs à partir de 18h Gratuit du mardi au jeudi soir, payant du vendredi au dimanche

Au Bar du monde Chaque soir, un style de musique mis à l’honneur, c’est le lieu pour danser toute la nuit.

2 concerts de musique actuelle s’enchaînent d’un dj set pour continuer la fête.

• Tous les soirs à partir de 18h Gratuit

Découverte, émerveillement et dépaysement, le Festival du Houblon vous attend pour partager un moment de festivité unique et convivial.

Le Festival vous réserve encore des surprises, pour connaitre la programmation en détail, rendez-vous sur www.festivalduhoublon.eu

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses et participer à des concours.

Facebook Festival du Houblon

Instagram @festival.du.houblon .

Place de la République Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@haguenau.fr

English :

The biggest festival of rhythms and colours of the world in the north-east of France! This high point offers a rich programme: all over the city, from traditional music and dance shows to rock, afro-music or salsa concerts… An original way to meet the whole world in Alsace during a rhythmical week!

German :

Das größte Festival der Rhythmen und Farben der Welt im Nordosten Frankreichs! Dieses Highlight bietet ein reichhaltiges Programm: Überall in der Stadt gibt es Aufführungen traditioneller Musik und Tänze bis hin zu Konzerten mit Rock, Afro-Musik oder Salsa? Eine originelle Art und Weise, die ganze Welt im Elsass während einer rhythmischen Woche kennenzulernen!

Italiano :

Il più grande festival di ritmi e colori del mondo nel nord-est della Francia! Questo evento clou offre un ricco programma: ovunque in città, da spettacoli di musica e danza tradizionale a concerti di rock, musica afro o salsa? Un modo originale per incontrare tutto il mondo in Alsazia durante una settimana ritmica!

Espanol :

El mayor festival de ritmos y colores del mundo en el noreste de Francia Este plato fuerte ofrece un rico programa: por toda la ciudad, desde espectáculos de música y danza tradicionales hasta conciertos de rock, música afro o salsa.. ¡Una forma original de conocer el mundo entero en Alsacia durante una semana llena de ritmo!

L’événement Festival du Houblon Musiques et danses des 5 continents Haguenau a été mis à jour le 2025-05-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau