Festival du jardin du Pont de Chartreuse 2025 Jardin partagé du pont de Chartreuse Grenoble

Festival du jardin du Pont de Chartreuse 2025 Vendredi 3 octobre, 18h00 Jardin partagé du pont de Chartreuse Isère

Festival entièrement à prix libre hormis l’alcool

Le Festival du jardin du pont de Chartreuse 2025 a lieu du vendredi 3 au dimanche 5 octobre à Grenoble

Au programmme : Concerts vifs et précieux • Ateliers gourmands • Lectures vivantes • Banquets et buvette hauts en couleurs • Théâtre burlesque • Rencontres avec les merles et les rosiers • Siestes sous les figuiers • Installations sensibles

Avec Baptiste Lochon, Julia Burtin Zortea, Julie Lambert (Raz), Lwanbé, Maessane, Mathilde Gal, Tom, le collectif Raffût, Myriam Bahaffou, Myriam Kimché, la cie Sale Gamine, La Pagaille, Cajou, Zal, G’Récup, Les Croutes Sauvages, Pas Sans Nous, STEEP, etc.

Programmation complète et détails : https://lebruit.org/

Localisation : autour du jardin partagé du pont de Chartreuse : en face de l’entrée de la voie sur berges, à deux minutes à pieds de l’arrêt de tram Île Verte.

Organisateur : Collectif Le Bruit

Jardin partagé du pont de Chartreuse pont de chartreuse grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le Festival du jardin du Pont de Chartreuse propose cette année ateliers, expositions, spectacles et repas partagés !