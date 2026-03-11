Festival Du Jazz et pas que ! Complexe Saint-Exupéry L’Houmeau
Complexe Saint-Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau Charente-Maritime
Première édition du Festival Du jazz… et pas que! par l’association Musical’Houmeau.
Complexe Saint-Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 25 87 27 musicalhoumeau@gmail.com
English :
First edition of the Festival Du jazz… et pas que! by the association Musical?Houmeau.
