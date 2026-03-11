Festival Du Jazz et pas que ! Complexe Saint-Exupéry L’Houmeau

Festival Du Jazz et pas que !

Complexe Saint-Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Première édition du Festival Du jazz… et pas que! par l’association Musical’Houmeau.

.

Complexe Saint-Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 25 87 27 musicalhoumeau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

First edition of the Festival Du jazz… et pas que! by the association Musical?Houmeau.

L’événement Festival Du Jazz et pas que ! L’Houmeau a été mis à jour le 2026-03-07 par Nous La Rochelle