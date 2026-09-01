Festival du jeu : 18° édition Voie des Mégalithes Locmariaquer

Informations pratiques

Locmariaquer

Festival du jeu : 18° édition

Voie des Mégalithes Stade municipal Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le pôle animation organise pour la 18ème année un après-midi de détente, de plaisir et de découvertes, dans une ambiance chaleureuse et ludique, destiné à faire connaître l’ampleur et la richesse de l’univers de jeu aujourd’hui :

Un moment festif pour petits et grands !

• Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de figurines, jouets

• Jeux traditionnels et jeux surdimensionnés

• Jeux buissonniers

• Babyfoot, jonglerie, jeux d’équilibre

• Jeux vidéo sur consoles

• Structures gonflables,

• Initiation à la magie

• Initiation circassienne

• Maquillage

• Resto des doudous

Nouveauté cette année : l’Hoverboard

Envie de sortir des sentiers battus ? Cette année, le festival ajoute une dimension inédite à sa programmation : l’initiation à l’hoverboard avec Normandy Jump !

Une expérience ludique et accessible à tous

Le gyropode, plus connu sous le nom d’hoverboard, permet de se déplacer en toute fluidité grâce à un système d’équilibre intuitif. Nul besoin d’être un expert : quelques minutes suffisent pour prendre en main l’engin et se lancer dans un parcours d’initiation encadré par des animateurs qualifiés.

Tous les jeux sont accessibles gratuitement et librement.

Des animateurs passionnés et bienveillants sont présents pour vous guider dans ce véritable voyage au cœur du jeu.

Venez en famille et déguisés

Un espace buvette & crêpes sera à votre disposition pour vous désaltérer et combler les petits creux.

Un goûter sera offert par le Verger de Kerbellec aux enfants aux alentours de 16h30. .

Voie des Mégalithes Stade municipal Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival du jeu : 18° édition Locmariaquer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon