Festival du jeu 2025 avec Ciné Loisirs « Timoche »
Dans le cadre du Festival du jeu
« Timoche »
14h Plongeons dans l’univers marin
15h Séance cinéma, tarif unique 3.50€ suivie d’un goûter offert par Cinéloisirs
Cinéma Morcenx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55
English : Festival du jeu 2025 avec Ciné Loisirs « Timoche »
As part of the Festival du jeu
« Timoche
2pm: Dive into the marine world
3pm: Film show, single ticket price 3.50? followed by a snack offered by Cinéloisirs
German : Festival du jeu 2025 avec Ciné Loisirs « Timoche »
Im Rahmen des Festival du jeu
« Timoche »
14h: Eintauchen in die Welt des Meeres
15h: Filmvorführung, Einheitstarif 3.50? mit anschließendem Imbiss, der von Cinéloisirs angeboten wird
Italiano :
Nell’ambito del Festival du jeu
« Timoche
14:00: Tuffo nel mondo del mare
ore 15.00: proiezione del film, biglietto unico 3,50? seguito da una merenda offerta dai Cinéloisirs
Espanol : Festival du jeu 2025 avec Ciné Loisirs « Timoche »
En el marco del Festival du jeu
« Timoche
14.00 h: Sumérjase en el mundo del mar
15.00 h: Proyección de una película, entrada única 3,50 ¤, seguida de un aperitivo ofrecido por Cinéloisirs
