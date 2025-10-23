Festival du jeu 2025 Échanges autour du jeu libre … Ygos-Saint-Saturnin

Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin Landes

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Et si on échangeait autour du jeu libre de l’enfant en extérieur ?

Dans la cadre du festival du jeu, découvrez une soirée d’échanges autour du jeu libre en extérieur, animée par une intervenante de FM2J.

Parents, professionnels ou curieux sont invités à découvrir les bienfaits du jeu en extérieur , poser leurs questions, partager leurs expériences et trouver de nouvelles inspirations pour le quotidien. .

Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

How about a chat about children’s free play outdoors?

As part of the Festival du Jeu, discover an evening of discussion around free outdoor play, hosted by an FM2J speaker.

Parents, professionals and the curious are invited to discover the benefits of outdoor play.

Wie wäre es mit einem Austausch über das freie Spiel des Kindes im Freien?

Entdecken Sie im Rahmen des Spielefestivals einen Abend des Austauschs über das freie Spiel im Freien, der von einer Referentin von FM2J geleitet wird.

Eltern, Fachleute und Neugierige sind eingeladen, die Vorteile des Spielens im Freien zu entdecken.

Che ne dite di una chiacchierata sul gioco libero dei bambini all’aperto?

Nell’ambito del festival du jeu, unitevi a noi per una serata di discussione sul gioco libero all’aperto, condotta da un relatore di FM2J.

Genitori, professionisti e curiosi sono invitati a scoprire i benefici del gioco all’aperto.

¿Qué tal una charla sobre el juego libre de los niños al aire libre?

Como parte del festival du jeu, venga y únase a nosotros para una tarde de debate sobre el juego libre al aire libre, dirigida por un ponente de FM2J.

Padres, profesionales y curiosos están invitados a descubrir los beneficios del juego al aire libre.

