Festival du jeu 2025 le Film Minecraft Morcenx-la-Nouvelle

Festival du jeu 2025 le Film Minecraft

place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Dans le cadre du festival du jeu, venez découvrir le film Minecraft .

Quatre amis se retrouvent propulsés dans l’univers de Minecraft. Aux côtés de Steven ils devront affronter des créatures et libérer leur créativité pour espérer rentrer chez eux.

place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

English : Festival du jeu 2025 le Film Minecraft

As part of the Game Festival, come and discover the film Minecraft .

Four friends find themselves thrust into the world of Minecraft. Alongside Steven, they’ll have to battle creatures and unleash their creativity if they hope to return home

German : Festival du jeu 2025 le Film Minecraft

Im Rahmen des Spielefestivals können Sie den Film Minecraft sehen.

Vier Freunde werden in die Welt von Minecraft katapultiert. An der Seite von Steven müssen sie gegen Kreaturen kämpfen und ihre Kreativität entfesseln, um nach Hause zu kommen

Italiano :

Nell’ambito del festival dei giochi, venite a scoprire il film Minecraft .

Quattro amici si ritrovano nel mondo di Minecraft. Insieme a Steven, devono combattere le creature e liberare la loro creatività per sperare di tornare a casa.

Espanol : Festival du jeu 2025 le Film Minecraft

En el marco del festival de juegos, venga a descubrir la película Minecraft .

Cuatro amigos se ven inmersos en el mundo de Minecraft. Junto a Steven, deberán enfrentarse a criaturas y dar rienda suelta a su creatividad si quieren volver a casa

