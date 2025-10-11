FESTIVAL DU JEU 2025 Lunel
FESTIVAL DU JEU 2025 Lunel samedi 11 octobre 2025.
FESTIVAL DU JEU 2025
173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Samedi 11 octobre 2025
De 9h à 18h
Espace Castel
fdjlunel@gmail.com
Une nouvelle édition du Festival du Jeu, organisée par l’association Au p’tit rendez-vous dans le cadre du Contrat de Ville.
Toute la journée, de 9h à 18h, petits et grands pourront profiter d’un large choix de jeux
jeux de société
jeux de plateau
jeux de stratégie
jeux de construction
Un rendez-vous convivial et ludique, parfait pour partager un bon moment en famille ou entre amis, découvrir de nouveaux univers et relever des défis en toute convivialité. .
173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie fdjlunel@gmail.com
English :
Saturday, October 11, 2025
From 9 am to 6 pm
Espace Castel
fdjlunel@gmail.com
German :
Samstag, den 11. Oktober 2025
Von 9 bis 18 Uhr
Espace Castel
fdjlunel@gmail.com
Italiano :
Sabato 11 ottobre 2025
Dalle 9.00 alle 18.00
Spazio Castel
fdjlunel@gmail.com
Espanol :
Sábado 11 de octubre de 2025
De 9h a 18h
Espacio Castel
fdjlunel@gmail.com
L’événement FESTIVAL DU JEU 2025 Lunel a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT PAYS DE LUNEL