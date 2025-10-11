FESTIVAL DU JEU 2025 Lunel

FESTIVAL DU JEU 2025

FESTIVAL DU JEU 2025 Lunel samedi 11 octobre 2025.

FESTIVAL DU JEU 2025

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Samedi 11 octobre 2025
De 9h à 18h
Espace Castel
fdjlunel@gmail.com
Une nouvelle édition du Festival du Jeu, organisée par l’association Au p’tit rendez-vous dans le cadre du Contrat de Ville.
Toute la journée, de 9h à 18h, petits et grands pourront profiter d’un large choix de jeux
jeux de société
jeux de plateau
jeux de stratégie
jeux de construction
Un rendez-vous convivial et ludique, parfait pour partager un bon moment en famille ou entre amis, découvrir de nouveaux univers et relever des défis en toute convivialité.   .

173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie   fdjlunel@gmail.com

English :

Saturday, October 11, 2025
From 9 am to 6 pm
Espace Castel
fdjlunel@gmail.com

German :

Samstag, den 11. Oktober 2025
Von 9 bis 18 Uhr
Espace Castel
fdjlunel@gmail.com

Italiano :

Sabato 11 ottobre 2025
Dalle 9.00 alle 18.00
Spazio Castel
fdjlunel@gmail.com

Espanol :

Sábado 11 de octubre de 2025
De 9h a 18h
Espacio Castel
fdjlunel@gmail.com

L’événement FESTIVAL DU JEU 2025 Lunel a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT PAYS DE LUNEL