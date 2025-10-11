FESTIVAL DU JEU 2025 Lunel

FESTIVAL DU JEU 2025 Lunel samedi 11 octobre 2025.

FESTIVAL DU JEU 2025

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Samedi 11 octobre 2025

De 9h à 18h

Espace Castel

fdjlunel@gmail.com

Une nouvelle édition du Festival du Jeu, organisée par l’association Au p’tit rendez-vous dans le cadre du Contrat de Ville.

Toute la journée, de 9h à 18h, petits et grands pourront profiter d’un large choix de jeux

jeux de société

jeux de plateau

jeux de stratégie

jeux de construction

Un rendez-vous convivial et ludique, parfait pour partager un bon moment en famille ou entre amis, découvrir de nouveaux univers et relever des défis en toute convivialité. .

173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie fdjlunel@gmail.com

English :

Saturday, October 11, 2025

From 9 am to 6 pm

Espace Castel

fdjlunel@gmail.com

German :

Samstag, den 11. Oktober 2025

Von 9 bis 18 Uhr

Espace Castel

fdjlunel@gmail.com

Italiano :

Sabato 11 ottobre 2025

Dalle 9.00 alle 18.00

Spazio Castel

fdjlunel@gmail.com

Espanol :

Sábado 11 de octubre de 2025

De 9h a 18h

Espacio Castel

fdjlunel@gmail.com

L’événement FESTIVAL DU JEU 2025 Lunel a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT PAYS DE LUNEL