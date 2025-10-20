Festival du jeu 2025 Morcenx-la-Nouvelle

Festival du jeu 2025 Morcenx-la-Nouvelle lundi 20 octobre 2025.

Festival du jeu 2025

Cinéma Morcenx Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-23 2025-10-25

Festival du Jeu

Lundi 20 Octobre sur le thème de Timioche

A 14h Plongeons dans l’univers marin

A 15h Séance cinéma, suivie d’un goûter offert par Cinéloisirs

Jeudi 23 Octobre sur le thème de Minecraft

A 15h Séance cinéma

Samedi 25 Octobre sur le thème Le monde de Wishy

A 18h15 Séance cinéma

Cinéma Morcenx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

English : Festival du jeu 2025

Game Festival

Monday, October 20 on the theme of Timioche

2pm: Dive into the world of the sea

3pm: Film show, followed by a snack offered by Cinéloisirs

Thursday October 23 on the theme of Minecraft

At 3pm: Film show

Saturday October 25 on the theme of Wishy’s World

A 18h15 Film show

German : Festival du jeu 2025

Festival du Jeu

Montag, 20. Oktober zum Thema Timioche

Um 14 Uhr: Tauchen wir in die Welt des Meeres ein

Um 15 Uhr: Filmvorführung, gefolgt von einem Snack, der von Cinéloisirs angeboten wird

Donnerstag, 23. Oktober zum Thema Minecraft

Um 15 Uhr: Filmvorführung

Samstag, 25. Oktober zum Thema Die Welt von Wishy

Um 18.15 Uhr: Filmvorführung

Italiano :

Festival del gioco

Lunedì 20 ottobre sul tema delle Timioche

Ore 14.00: immersione nel mondo del mare

Ore 15.00: proiezione del film, seguita da una merenda offerta da Cinéloisirs

Giovedì 23 ottobre sul tema Minecraft

Alle 15.00: proiezione del film

Sabato 25 ottobre sul tema Il mondo di Wishy

Alle 18.15: proiezione del film

Espanol : Festival du jeu 2025

Festival de juegos

Lunes 20 de octubre sobre el tema de Timioche

A las 14:00 h: Inmersión en el mundo del mar

A las 15.00 h: Proyección de una película, seguida de un aperitivo ofrecido por Cinéloisirs

Jueves 23 de octubre sobre el tema Minecraft

A las 15.00 h: Proyección de una película

Sábado 25 de octubre sobre el tema El mundo de Wishy

A las 18.15 h: Proyección de una película

