Festival du jeu 2025 Morcenx-la-Nouvelle
Festival du jeu 2025 Morcenx-la-Nouvelle lundi 20 octobre 2025.
Festival du jeu 2025
Cinéma Morcenx Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-23 2025-10-25
Festival du Jeu
Lundi 20 Octobre sur le thème de Timioche
A 14h Plongeons dans l’univers marin
A 15h Séance cinéma, suivie d’un goûter offert par Cinéloisirs
Jeudi 23 Octobre sur le thème de Minecraft
A 15h Séance cinéma
Samedi 25 Octobre sur le thème Le monde de Wishy
A 18h15 Séance cinéma
Cinéma Morcenx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55
English : Festival du jeu 2025
Game Festival
Monday, October 20 on the theme of Timioche
2pm: Dive into the world of the sea
3pm: Film show, followed by a snack offered by Cinéloisirs
Thursday October 23 on the theme of Minecraft
At 3pm: Film show
Saturday October 25 on the theme of Wishy’s World
A 18h15 Film show
German : Festival du jeu 2025
Festival du Jeu
Montag, 20. Oktober zum Thema Timioche
Um 14 Uhr: Tauchen wir in die Welt des Meeres ein
Um 15 Uhr: Filmvorführung, gefolgt von einem Snack, der von Cinéloisirs angeboten wird
Donnerstag, 23. Oktober zum Thema Minecraft
Um 15 Uhr: Filmvorführung
Samstag, 25. Oktober zum Thema Die Welt von Wishy
Um 18.15 Uhr: Filmvorführung
Italiano :
Festival del gioco
Lunedì 20 ottobre sul tema delle Timioche
Ore 14.00: immersione nel mondo del mare
Ore 15.00: proiezione del film, seguita da una merenda offerta da Cinéloisirs
Giovedì 23 ottobre sul tema Minecraft
Alle 15.00: proiezione del film
Sabato 25 ottobre sul tema Il mondo di Wishy
Alle 18.15: proiezione del film
Espanol : Festival du jeu 2025
Festival de juegos
Lunes 20 de octubre sobre el tema de Timioche
A las 14:00 h: Inmersión en el mundo del mar
A las 15.00 h: Proyección de una película, seguida de un aperitivo ofrecido por Cinéloisirs
Jueves 23 de octubre sobre el tema Minecraft
A las 15.00 h: Proyección de una película
Sábado 25 de octubre sobre el tema El mundo de Wishy
A las 18.15 h: Proyección de una película
