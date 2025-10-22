Festival du jeu 2025 Motricité pour tous ! Arengosse

Hall des sports Arengosse Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Un après midi complet, dynamique et festif pour tous les âges, pensé pour faire bouger et jouer.

Parcours de motricité avec le ludobus.

Grimper, sauter, ramper et relever des petits défis ludiques pour encourager équilibre et coordination en s’amusant.

Animation Robobrick

Tout public

Animation Robobrick Quand la robotique anime les briques . Prenez les commandes d’un robot LEGO et tentez de franchir une arène remplie d’obstacles et de défis techniques . Fous rires garantis.

Espace inclusif avec le Pôle Ressources inclusif.

Tout public .

Hall des sports Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

English : Festival du jeu 2025 Motricité pour tous !

A full, dynamic and festive afternoon for all ages, designed to get people moving and playing.

Motor skills course with the toy bus.

Climb, jump, crawl and take on fun challenges to encourage balance and coordination.

Robobrick animation

General public

German : Festival du jeu 2025 Motricité pour tous !

Ein kompletter, dynamischer und festlicher Nachmittag für alle Altersgruppen, der auf Bewegung und Spiel ausgelegt ist.

Motorikparcours mit dem Ludobus.

Klettern, springen, kriechen und kleine spielerische Herausforderungen annehmen, um Gleichgewicht und Koordination spielerisch zu fördern.

Animation Robobrick

Für alle Altersgruppen

Italiano :

Un pomeriggio pieno, dinamico e festoso per tutte le età, pensato per far muovere e giocare le persone.

Corso di motricità con il bus giocattolo.

Arrampicarsi, saltare, strisciare e affrontare piccole sfide divertenti per favorire l’equilibrio e la coordinazione divertendosi.

Animazione Robobrick

Pubblico generale

Espanol : Festival du jeu 2025 Motricité pour tous !

Una tarde completa, dinámica y festiva para todas las edades, diseñada para que la gente se mueva y juegue.

Curso de motricidad con el autobús de juguete.

Trepa, salta, gatea y acepta pequeños y divertidos retos para fomentar el equilibrio y la coordinación mientras te diviertes.

Animación Robobrick

Público en general

