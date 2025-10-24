Festival du jeu 2025 Parcours sensoriel Ousse-Suzan

Festival du jeu 2025 Parcours sensoriel Ousse-Suzan vendredi 24 octobre 2025.

Festival du jeu 2025 Parcours sensoriel

Salle Multiactivités Ousse-Suzan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Dans le cadre du festival du jeu, venez découvrir durant un atelier différentes matières, expérimenter leurs textures et créer tout en laissant libre cours à son imagination. Cette animation, proposée par Vanessa D’Aretera est spécialement pensée pour les plus petits (-de 6 ans ) et leurs familles.

Dans le cadre du festival du jeu, venez découvrir durant un atelier différentes matières, expérimenter leurs textures et créer tout en laissant libre cours à son imagination.

Cette animation, proposée par Vanessa D’Aretera est spécialement pensée pour les plus petits (-de 6 ans ) et leurs familles. .

Salle Multiactivités Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

English : Festival du jeu 2025 Parcours sensoriel

As part of the Play Festival, come and discover different materials and textures to experiment with, while letting your imagination run wild. This activity, proposed by Vanessa D’Aretera, is specially designed for young children (under 6) and their families.

German : Festival du jeu 2025 Parcours sensoriel

Im Rahmen des Spielefestivals können Sie während eines Workshops verschiedene Materialien und Texturen entdecken und dabei Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Diese Veranstaltung wird von Vanessa D’Aretera angeboten und ist speziell für die Kleinsten (unter 6 Jahren) und ihre Familien gedacht.

Italiano :

Nell’ambito del Play Festival, venite a scoprire diversi materiali durante un laboratorio, a sperimentare le loro consistenze e a creare dando sfogo alla vostra immaginazione. Questa attività, condotta da Vanessa D’Aretera, è pensata appositamente per i bambini sotto i 6 anni e le loro famiglie.

Espanol : Festival du jeu 2025 Parcours sensoriel

Como parte del Festival del Juego, venga a descubrir diferentes materiales y texturas durante un taller, y deje volar su imaginación. Esta actividad, dirigida por Vanessa D’Aretera, está especialmente pensada para los más pequeños (menores de 6 años) y sus familias.

L’événement Festival du jeu 2025 Parcours sensoriel Ousse-Suzan a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Morcenx