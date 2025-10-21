Festival du jeu 2025 Roller disco Lesperon

Gymnase Lesperon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Avec le Roller Disco de la Brigade à roulettes, la piste se transforme en véritable fête musique entraînante, lumières colorées, animation micro, piste aménagée, matériel de pratique, concours, jeux et distribution de petits cadeaux et ambiance garantie.

Débutant ou confirmé, à partir de 6 ans.

Enfilez vos patins et vivez une soirée rythmée et pleine d’énergie !

Que vous soyez débutant ou confirmé, venez partager un moment unique sur la piste.

une soirée festive, idéale pour s’amuser en famille ou entre amis, conseillée à partir de 6 ans ! .

Gymnase Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

English :

With the Roller Brigade’s Roller Disco, the track is transformed into a real party: lively music, coloured lights, microphone animation, track set-up, practice equipment, contests, games and giveaways and guaranteed atmosphere.

Beginner or advanced, ages 6 and up.

German :

Mit der Roller Disco der Roller Brigade verwandelt sich die Piste in eine echte Party: mitreißende Musik, bunte Lichter, Mikrofonanimation, eingerichtete Piste, Übungsmaterial, Wettbewerbe, Spiele und die Verteilung von kleinen Geschenken und garantiert gute Stimmung.

Anfänger oder Fortgeschrittene, ab 6 Jahren.

Italiano :

Con la Roller Brigade, la pista si trasforma in una vera e propria festa: musica vivace, luci colorate, animazione con microfono, una pista allestita appositamente, attrezzature per esercitarsi, gare, giochi e omaggi e un’atmosfera garantita.

Principianti e avanzati, dai 6 anni in su.

Espanol :

Con la Roller Disco de la Roller Brigade, la pista se transforma en una auténtica fiesta: música animada, luces de colores, animación con micrófonos, una pista especialmente acondicionada, material de práctica, concursos, juegos y regalos y un ambiente garantizado.

Patinadores principiantes y avanzados, a partir de 6 años.

