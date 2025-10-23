Festival du jeu 2025 Tout’ en carton Onesse-Laharie

Festival du jeu 2025 Tout’ en carton Onesse-Laharie jeudi 23 octobre 2025.

Festival du jeu 2025 Tout’ en carton

Foyer rural Onesse-Laharie Landes

Gratuit

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Une matinée créative et ludique pour toute la famille !

Avec une montagne de cartons à disposition, chacun peut inventer cabanes, parcours, tunnels, labyrinthes, la créativité n’a pas de limite.

Tout public

Une matinée créative et ludique pour toute la famille !

Avec une montagne de cartons à disposition, chacun peut inventer cabanes, parcours, tunnels, labyrinthes, la créativité n’a pas de limite.

Un rendez vous convivial où petits et grands transforment ensemble de simples cartons en aventures grandeur nature.

Tout public .

Foyer rural Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

English : Festival du jeu 2025 Tout’ en carton

A morning of fun and creativity for the whole family!

With a mountain of cardboard boxes at your disposal, there’s no limit to your creativity: cabins, paths, tunnels, labyrinths, you name it.

Open to all

German : Festival du jeu 2025 Tout’ en carton

Ein kreativer und spielerischer Vormittag für die ganze Familie!

Mit einem Berg von Kartons zur Verfügung kann jeder etwas erfinden: Hütten, Parcours, Tunnel, Labyrinthe der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Alle Altersgruppen

Italiano :

Una mattinata di divertimento e creatività per tutta la famiglia!

Con una montagna di scatole di cartone a disposizione, non c’è limite alla creatività: cabine, sentieri, gallerie, labirinti, eccetera.

Aperto a tutti

Espanol : Festival du jeu 2025 Tout’ en carton

Una mañana de diversión y creatividad para toda la familia

Con una montaña de cajas de cartón a tu disposición, no hay límite para tu creatividad: cabañas, caminos, túneles, laberintos, lo que se te ocurra.

Abierto a todos

