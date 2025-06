Festival du jeu au Pays du roi Morvan Le Kiosque à jeux Priziac 12 juillet 2025 15:00

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

2025-07-12

Cet été, venez jouer en famille ou entre amis au Pays du roi Morvan ! L’Office de Tourisme vous a préparé une programmation variée. Au programme jeux en bois, jeux de société et casse-têtes, contes et spectacle musical, matchs de bulles géantes… Ce samedi, le Kiosque accueille seize jeux élégamment suspendus. L’animateur vous guidera dans la prise en main des jeux et animera vos futurs duels ! De 7 à 77 ans ! .

Lac du Bel Air

Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

