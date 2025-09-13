FESTIVAL DU JEU CARCASSONNE Carcassonne

FESTIVAL DU JEU CARCASSONNE Carcassonne dimanche 14 septembre 2025.

FESTIVAL DU JEU CARCASSONNE

Carcassonne Aude



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00



2025-09-14

La 4ème édition du festival revient à Carcassonne.

Venez évidemment célébrer le jeu Carcassonne tout le week-end.

Des animations, des tables de jeux, des ateliers et des spectacles sont prévus dans différents espaces de la Cité Médiévale en format XXL pour cette édition 2025 !

Rencontres avec Klaus-Jürgen Wrede, l’auteur du jeu, Tables de Jeu, Jeux géants, découverte de nouvelles extensions inédites et des activités thématisées sur l’univers de ces extensions, Escrime Médiévale, Calligraphie…

Et la nouveauté de 2025, un Escape Game Meeple, le premier mondial sur le thème du jeu Carcassonne. Il sera inauguré le Samedi 13 septembre à 14h.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30 accueil@carcassonne-tourisme.com

English :

The 4th edition of the festival returns to Carcassonne.

Come and celebrate Carcassonne gaming all weekend long.

Activities, game tables, workshops and shows are planned in various areas of the Cité Médiévale in XXL format for this 2025 edition!

Meetings with Klaus-Jürgen Wrede, the game?s author, Game Tables, Giant Games, discovery of new unpublished extensions and activities themed on the universe of these extensions, Medieval Fencing, Calligraphy…

And new for 2025, a Meeple Escape Game, the world’s first on the Carcassonne game theme. It will be inaugurated on Saturday September 13 at 2pm.

German :

Die vierte Ausgabe des Festivals kehrt nach Carcassonne zurück.

Kommen Sie natürlich und feiern Sie das ganze Wochenende lang das Spiel Carcassonne.

Animationen, Spieltische, Workshops und Aufführungen sind in verschiedenen Bereichen der mittelalterlichen Stadt im XXL-Format für diese Ausgabe 2025 geplant!

Treffen mit Klaus-Jürgen Wrede, dem Autor des Spiels, Spieltische, Riesenspiele, Entdeckung neuer, unveröffentlichter Erweiterungen und thematische Aktivitäten rund um die Welt dieser Erweiterungen, mittelalterliches Fechten, Kalligraphie…

Und die Neuheit des Jahres 2025: ein Escape Game Meeple, das weltweit erste zum Thema Carcassonne-Spiel. Es wird am Samstag, den 13. September um 14 Uhr eröffnet.

Italiano :

La quarta edizione del festival torna a Carcassonne.

Venite a festeggiare il gioco a Carcassonne per tutto il fine settimana.

L’edizione 2025 sarà caratterizzata da eventi, tavoli da gioco, workshop e spettacoli in varie aree della Cité Médiévale in formato XXL!

Incontri con Klaus-Jürgen Wrede, autore del gioco, tavoli da gioco, giochi giganti, scoperta di nuove estensioni inedite e attività a tema sull’universo di queste estensioni, scherma medievale, calligrafia…

E novità del 2025, un Meeple Escape Game, il primo al mondo sul tema del gioco di Carcassonne. Sarà inaugurato sabato 13 settembre alle 14.00.

Espanol :

La 4ª edición del festival vuelve a Carcasona.

Ven a celebrar el juego en Carcasona durante todo el fin de semana.

La edición 2025 contará con eventos, mesas de juego, talleres y espectáculos en varios espacios de la Cité Médiévale ¡en formato XXL!

Encuentros con Klaus-Jürgen Wrede, el autor del juego, Mesas de Juego, Juegos Gigantes, descubrimiento de nuevas extensiones inéditas y actividades temáticas sobre el universo de estas extensiones, Esgrima Medieval, Caligrafía…

Y como novedad para 2025, un Meeple Escape Game, el primero del mundo sobre el tema del juego Carcassonne. Se inaugurará el sábado 13 de septiembre a las 14 horas.

