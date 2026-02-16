Festival du Jeu de Rôle 5ème édition Crépy-en-Valois
Festival du Jeu de Rôle 5ème édition Crépy-en-Valois samedi 28 mars 2026.
Festival du Jeu de Rôle 5ème édition
Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28 00:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Vous n’avez jamais joué au jeu de rôle ?
Notre festival est ouvert à tous les niveaux mais pour vous guider, nous précisons débutant ok à côté du nom des parties les plus accessibles .
Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
Never played a role-playing game before?
Our festival is open to all levels, but to guide you, we specify beginner ok next to the names of the most accessible games?
