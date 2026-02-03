Festival du jeu de rôle Crépy-en-Valois

Festival du jeu de rôle

25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

La 5e édition du Festival du jeu de rôle de Crépy-en-Valois organisée par l’association Sous nos Pas se tiendra le samedi 28 mars 2026.

Au programme de la convention Sous nos Pas

11h-18h

Jeux de rôle (inscription https://www.conventions-rolistes.org/evenement/46/5ème%20édition%20du%20Festival%20du%20Jeu%20de%20Rôle%20de%20Crépy-en-Valois/programme.html )

Jeux de société avec l’association JPS

Exposants et ateliers (inscription à l’atelier créatif médiéval ARS FABRA https://www.helloasso.com/associations/sous-nos-pas/evenements/gratuit-des-7ans-inscription-atelier-30-minutes-ciselure-medievale )

Puzzles

Tombola

20h-0h

Jeux de rôle inscription https://www.conventions-rolistes.org/evenement/46/5ème%20édition%20du%20Festival%20du%20Jeu%20de%20Rôle%20de%20Crépy-en-Valois/programme.html )

Informations pratiques

️ Samedi 28 mars

Salle des fêtes de Crépy-en-Valois.

Entrée gratuite.

Restauration sur place.

✨ En présence de ✨

La Librairie du Valois de Crépy-en-Valois

JPS, association crépynoise de jeu de société

Gilles Chevallier, auteur local de Jdr

Ars Fabra, orfèvrerie médiévale (Marne)

Les Chants de Tindalos (Paris) et Leviathan (Belgique)

Le Rayon alternatif (Paris) éditeurs de Jdr

Lau’thentique crafeteuse, créatrice de bijoux, dés JdR et autres accessoires Fantasy faits main, en résine UV et époxy

Associations locales de Jdr et de jeu de société La croisée des jeux (Verberie), Roll & Jeunesse (Pinon), Les Chimères (Pont-Ste-Maxence) et Les dés de la Salamandre (Villers-Cotterêt)

25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

The 5th edition of the Crépy-en-Valois Role-playing Festival organized by the Sous nos Pas association will be held on Saturday March 28, 2026.

? Sous nos Pas convention program

?11am-6pm

Role-playing games (registration https://www.conventions-rolistes.org/evenement/46/5ème%20édition%20du%20Festival%20du%20Jeu%20de%20Rôle%20de%20Crépy-en-Valois/programme.html )

Board games with the JPS association

Exhibitors and workshops (registration for ARS FABRA medieval creative workshop https://www.helloasso.com/associations/sous-nos-pas/evenements/gratuit-des-7ans-inscription-atelier-30-minutes-ciselure-medievale )

Puzzles

Tombola

?20h-0h

Role-playing games registration https://www.conventions-rolistes.org/evenement/46/5ème%20édition%20du%20Festival%20du%20Jeu%20de%20Rôle%20de%20Crépy-en-Valois/programme.html )

Practical information

?? Saturday March 28th

crépy-en-Valois village hall.

? Free admission.

? Catering on site.

? In the presence of ?

La Librairie du Valois, Crépy-en-Valois

JPS, Crépy board game association

Gilles Chevallier, local Jdr author

Ars Fabra, medieval goldsmiths (Marne)

Les Chants de Tindalos (Paris) and Leviathan (Belgium)

Le Rayon alternatif (Paris) Jdr publishers

Lau’thentique crafeteuse, creator of handmade jewelry, JdR dice and other Fantasy accessories, in UV resin and epoxy

Local Jdr and board game associations: La croisée des jeux (Verberie), Roll & Jeunesse (Pinon), Les Chimères (Pont-Ste-Maxence) and Les dés de la Salamandre (Villers-Cotterêt)

L’événement Festival du jeu de rôle Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Pays de Valois